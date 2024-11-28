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▲鄭雨盛在《神偷．獵人．斷指客》演正直帥氣的好人，他向來不太差的形象在「3劈事件」爆發後崩壞。（圖／摘自IMDb）

▲李炳憲在《神偷．獵人．斷指客》演囂張的壞人，他歷經一堆桃色風暴後，靠演技實力再度回到高位，證明演員本身條件好、有本事，就算出大事還是比較能翻身。（圖／摘自IMDb）

▲宋康昊在《神偷．獵人．斷指客》扮演怪人，不能靠顏值的他卻是韓國目前地位最崇高的國際影帝。（圖／摘自IMDb）

鄭雨盛深陷緋聞風暴，據傳和辣模文佳菲「玩出人命」還另有人妻情人與正宮女友的「3劈事件」爆發前，已經想辦法把代言都辭去、免得被追討巨額賠償金，藉此自保。但他的銀幕形象崩壞後，能否在演藝圈回復以往的高位？其實10多年前他和宋康昊、李炳憲合作《神偷．獵人．斷指客》時，宋康昊已有酒駕被吊銷執照的爭議，李炳憲也有「房事癖好特殊」讓宋慧喬嚇跑的傳聞，可是現在兩人依然是地位崇高的影帝，顯然作品好、實力強，才是挺過所有風暴的最佳後盾，值得鄭雨盛效法。當年宋康昊、李炳憲與鄭雨盛合演《神偷．獵人．斷指客》，看似是致敬克林伊斯威特經典西部片，也被稱是「光演員費就最貴的電影」，3個主角，一個是好人、一個是壞人、一個是怪人，分別落在鄭雨盛、李炳憲和宋康昊的身上，除了宋康昊的戲路與形象扮演「怪人」簡直不做第2人想外，鄭雨盛和李炳憲的角色安排，自然也跟他們那時的形象有些關聯。鄭雨盛看起來就是高大正直，而李炳憲不羈、邪氣，彼此的演出也都恰如其分，只不過在電影裡，一本正經的好人就是比較缺乏精彩的亮點，片子後來進軍各大電影獎項，3個男主角就是宋康昊與李炳憲較被注意到，鄭雨盛僅有「帥」和「正派」這兩點好處，獎項較沒機會提名。那時沒人想到，宋康昊日後會成為韓國第一位走進奧斯卡殿堂、作品登上奧斯卡最佳影片寶座的國際大牌，甚至拿下坎城影帝大獎。他的外型並不能走偶像路線，所以只能鑽研演技，就這樣登上了巔峰高手的位置。當初的酒駕吊照風波，現在看來幾乎沒什麼影響，不只韓國國內的電影爭相邀請，他如果想要進軍世界影壇也多的是機會。提到「進軍國際」，李炳憲更是高手，他在日本大興「韓流」時就已經搶進經營，一度成為在當地最受歡迎的南韓大牌之一，後來更趁勢轉進好萊塢，拍了《特種部隊》、《魔鬼終結者》等系列影片，要是能持續發展，極有可能會是好萊塢最呼風喚雨的韓星。好萊塢也是他在婚後爆發妻子懷孕還出軌等桃色風波時的避風港，那時他的影片在韓國被壓下來、暫時不得推出，事業受到打擊，只能主力先攻歐美，之後風波平息，他又拿出夠水準的表現，連奪大鐘、青龍、百想3大獎影帝，地位又回來，所以形象再怎麼差，演技實力夠強，不怕好戲不來找。鄭雨盛可以長期在人前經營出美好人設、背後又是一套，演戲的本事絕對是有的，在風口浪尖先低頭，等待風平浪靜再出發，應該是目前的策略，只是宋康昊和李炳憲畢竟還是在10幾年前就出事，那時尚可以低調一陣子、再接到主角的戲份，鄭雨盛目前過半百，恐怕得一面思考戲路轉換的問題，有可能再也回不去演愛情戲，或是在此類影片升格當長輩，再不就是專走老奸巨猾或斯文敗類的路線，搞不好還能再開出另一片天。只是當初《神偷．獵人．斷指客》，唯一的「好人」目前反倒最灰頭土臉，「怪人」與「壞人」都成功翻身、穩坐高位，還是不得不讓人感嘆。