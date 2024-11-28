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▲小哈利在節目中開玩笑說：「我覺得他們離婚是一件不錯的事！」但他也感性坦言庾澄慶和伊能靜是一對盡責的父母。（圖／北島微博）

▲庾澄慶（左圖右）、伊能靜（右圖右）雖然離婚，但對小哈利的愛從沒有落下，他自己也坦言這樣的成長模式也很好。（圖／sprinkle_my_tinkleIG、小紅書）

歌手庾澄慶（哈林）與女星伊能靜育有一子「小哈利（庾恩利）」，今年22歲的小哈利5月剛從美國紐約大學畢業，近來跟隨母親一起前往中國發展。日前登上綜藝節目時，小哈利罕見提到自己對於明星父母離婚的心聲，還曝光兩人截然不同的教育模式，表示庾澄慶著重品德教育，而伊能靜思想開放，聊到後面甚至還笑說：「我覺得他們離婚是一件不錯的事。」作為星二代的小哈利近來登上中國綜藝節目《狂想之城》，與主持人大聊自己的「原生家庭」，提到庾澄慶、伊能靜離婚一事，他透露從父母離異後自己就開始兩頭跑，正巧庾澄慶都是週末工作，伊能靜則是平日工作，所以平時就是週一到週五跟爸爸，六日陪媽媽，笑說自己其實才是全家最忙的那個。庾澄慶與伊能靜的教育觀念非常不同，男方注重品德教育，教導小哈利學會做人處事，女方則是思想開放，尊重他的藝術發展。小哈利表示雖然不少人覺得這樣的成長歷程太累，但他卻滿喜歡這種相處模式，正因如此兩人的教育才都有在他身上留下痕跡，若單單跟著其中一方生活，自己反倒會缺乏一點特質和養分。庾澄慶與伊能靜有過一段9年的婚姻，即使最終以離婚收場，但雙方並未交惡，依然對愛子小哈利的教育、發展非常用心。雖然小哈利在節目中開玩笑說：「我覺得他們離婚是一件不錯的事！」但他也感性坦言庾澄慶和伊能靜是一對盡責的父母，縱然兩人的婚姻破局，但對自己的愛從來沒落下，依然帶給自己滿滿的陪伴。