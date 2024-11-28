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洛杉磯道奇近日在自由市場以5年1.82億美元（約合新台幣59億），簽下去年效力舊金山巨人的賽揚左投Blake Snell，在今根據美媒《ClutchPoints》透露，「巨人在失去Snell後，眼下的任務就是要追求Corbin Burnes。」大聯盟官網記者Mark Feinsand就透露，「巨人對於簽下金鶯王牌Burnes十分有興趣，因為Burnes比Snell年輕，且更為耐投，所以巨人對這位30歲的右投有著得簽下來的重大意義。」有關Burnes將追求怎樣的合約，記者Feinsand說道：「考慮到Burnes比Snell還年輕，因此Burnes會想拿到比Snell更好的合約，若巨人要以延遲支付簽下Burnes，預計合約總額將會超過2億美元（約合65億新台幣）。」本季Burnes轉戰金鶯，32場出賽皆為先發登板，在194.1局投球中，送出181次三振、防禦率為2.92，連續3年都至少先發30場，更在2021年拿下國聯賽揚獎與防禦率王，2022年則是拿下國聯三振王。值得一提，除了巨人有意Burnes，美媒《The Athletic》則指出，「波士頓紅襪也已經與Burnes進行交流。」