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美國總統當選人川普再度表示要對所有進口商品徵收新關稅，台灣因此恐怕遭受衝擊，「川普關稅2.0」拖累台北股市今（28）日開高走低，盤中電子股集體跌落，權王台積電跌破千元關卡，最低一度來到992元，拖累指數跳水下挫逾200點。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統當選人川普矢言對所有進口商品徵收新關稅，將改變美國與其最大貿易夥伴的關係，尤其是亞洲，美國2023年前十大進口國有6個在亞洲，包括台灣在內。盤點美國2023年前10大進口國依序為墨西哥、中國、加拿大、德國、日本、韓國、越南、台灣、印度及愛爾蘭，其中有6個在亞洲。2023年，這些國家合計占美國進口總額的32%。若單看亞洲國家，美國2023年前10大進口國依次為中國、日本、韓國、越南、台灣、印度、泰國、馬來西亞、新加坡及印尼。市場認為，美國四大進口來源，僅剩東南亞未被加關稅；因此，可以合理預期，有設廠在東南亞的製造業將成為轉單的受惠者。美國總統當選人川普25日在社群媒體宣布，上任首日將對中國進口商品加徵10%關稅，並對墨西哥及加拿大進口商品課徵25%。此「川普關稅2.0」政策引發市場擔憂，可能波及包括台灣在內的主要對美出口國。「川普關稅2.0」衝擊台北股市今日表現，早盤雖然開在盤上，最高一度來到22413.25點、上漲78.46點，不過隨後在權值股跳水的拖累下，指數下挫逾200點，最低來到22124.31點、下跌210.47點。台積電也跳水翻黑，今日紅盤開出、上漲5元，來到1005元，不過隨後遇壓下跌，跌破千元關卡，最低來到992元、下跌8元。