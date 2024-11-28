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▲民眾黨團出示立院公報，並標註莊瑞雄談到球版的部分。（圖／民眾黨團提供，2024.11.28）

網紅「館長」陳之漢自曝以前做過職棒「球版」（地下賭盤）遭球迷炎上；民眾黨立院黨團則爆料綠委莊瑞雄亦曾說自己玩過「球版」。莊瑞雄今（28）日駁斥有此言論，並揚言若講過可以拿刀給他他會自盡；白營陳智菡則出示立院公報跟質詢影像，強調「生命可貴」，若莊瑞雄質詢時有講不清楚的地方，黨團可以幫忙澄清。世界12強台灣隊勇奪冠軍，舉國歡騰中也讓人回想到職棒簽賭的黑暗過往，進一步掀起綠白陣營隔空交火。民進黨立院黨團今召開記者會，立委莊瑞雄痛批民眾黨團在社群平台的圖卡污衊他玩過「球版」，要求白營提出證據，並揚言若有講過他可以拿刀自盡。不過，民眾黨團辦公室主任陳智菡則出示立院公報及10月15日院會總質詢影片，還原當天莊瑞雄的質詢過程指出，莊瑞雄質詢前半段的確都是在講運彩，但第二段就全部在講「球版」，談及因為運彩賠率過低，莊的朋友都跑去玩球版了；莊瑞雄後來還調侃韓國瑜院長在笑，自稱「在他們競選總統的時候，我們也是賭到要死。」陳智菡質疑，難道總統大選的賭盤有地上的嗎？陳智菡強調，黨團的圖卡資訊來源就是質詢錄影跟立院公報內容，絕非綠營所說的斷章取義，呼籲民進黨團不要東拉西扯，推給抖音。至於莊瑞雄揚言拿刀自盡，陳智菡則酸說「生命真的很重要」，如果莊瑞雄在院會質詢時，話講的沒有那麼精確，「我們都很樂意來幫忙澄清，但是千萬不要拿生命開玩笑。」她並強調，雖然黨團可以修改圖卡，但立院公報是他們無法修改的。