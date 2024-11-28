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▲由於宋慧喬穿著它拍照，如今這件衣服突然變成暢銷品。（圖／翻攝自Instagram）

▲店家還表示現在這款上衣特價中，在泰國蝦皮上有官方商城可以購買，價格為153泰銖（新台幣144元）。（圖／翻攝自Instagram）

韓國知名女演員宋慧喬近期前往泰國出席品牌活動，在時尚場合以十分優雅的長裙登場。工作完後她也跟粉絲們分享私下生活，其中便有泰國本土品牌LineCense的T恤，讓許多人對這個品牌感到好奇。據悉，宋慧喬這次去泰國參加法國珠寶品牌CHAUMET的首家曼谷店開幕式，並曬出一系列和珠寶搭配的美照。下班後的她換上韓國泳裝品牌SURFEA，以條紋泳裝現身游泳池畔，她還曬出穿著LineCense上衣的休息照，電池沒電的圖案宛如工作完的樣子，儘管她只在貼文中發出2張照片，但女神的帶貨能力相當驚人，短短一天內便引起眾多粉絲前往購買與女神同款的T恤。即使相當會賺錢，宋慧喬也不在乎衣服是否為豪奢精品，她在泰國所穿的這件上衣價格不到新台幣150元，由於宋慧喬穿著它拍照，如今這件衣服突然變成暢銷品，讓店家感到十分意外，並在Instagram上發限時動態感謝宋慧喬帶來的搶購潮，並指出除了沒電圖案的上衣，還有賣「充電中」和「充飽電」上衣，有各種尺寸，可以全家一起買。LineCense是由一對泰國情侶創立的品牌，招牌圖案是各種手繪塗鴉，例如代表泰國街頭文化的嘟嘟車、泰式美食和泰奶等等，是相當可愛又有特色的平價品，除了T恤，LineCense的托特包也十分有名，台灣民眾前往泰國時也可以去店面尋寶。