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台灣在12強棒球賽奪下世界冠軍，網紅館長陳之漢在直播上自爆，當年曾做過「球版」簽賭棒球，引起外界討論，另有網友指控民進黨立委莊瑞雄「玩過球版」，對此，莊瑞雄表示，這是不實指控，民眾黨竟然還見獵心喜，拿來大潑政治髒水。莊瑞雄表示，他必須嚴正澄清，有看完整質詢影片就可以知道，他原話說：「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差（甚至還沒提到還需要串關），導致市場吸引力不足，所以他再接續向行政院長卓榮泰具體反映「合法運彩不好玩，比不過地下球板」。莊瑞雄說，當天的質詢內容，是針對如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及其衍伸的治安問題，為了讓質詢生動且淺顯易懂，卻成為有心人士斷章取義的目標，實屬遺憾並且予以嚴厲的譴責。莊瑞雄提到，身為職籃聯盟的會長，他已多次宣示要杜絕非法的賭博行為，並且他也率領聯盟同仁及球團，拜訪各地檢，建立聯繫機制，並且TPBL聯盟規章也都有明確的規範及懲處辦法。莊瑞雄強調，體育改革路途艱難，但他衷心希望大家能體認並支持合法運彩發展，健全整個台灣的運動環境，「少一點惡意中傷，多一點對運動產業的關注，這才是正道！」