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時序進入冬季，天氣漸冷，最適合泡湯暖身！位處和平區的「谷關」以獨特的山林景致和溫泉區蔚為知名，是台中山城必訪景點之一。台中市政府觀光旅遊局推薦民眾除泡溫泉外，還可安排山城週邊景點，尤其不可錯過展期進入倒數階段的「2024台中國際花毯節」，在深秋入冬之際，來趟「泡好湯、賞花海」的小旅行，舒心暢遊台中，溫暖身心靈。觀旅局表示，「2024台中國際花毯節」以太空花境為主題，迄今已吸引超過300萬人次到新社觀看，日前更和台中市45家民宿協會合作推出六大特色遊程，滿足親子、家庭或朋友出遊等各種住宿與旅遊需求。即日起更結合「來台中・泡好湯」的推廣活動，在花毯節現場與遊客互動，下載大玩台中APP及與指定手舉牌拍照打卡，即可兌換台中合法溫泉旅宿的泡湯券，邀請來到山城賞花的各地遊客，也能順遊體驗台中好湯的魅力。觀旅局說，台中有谷關、大坑、烏日、東勢等溫泉區，泉質都是碳酸氫鹽泉，能促進新陳代謝、血液循環，皮膚泡完之後會有滑潤感，素有「美人湯」之譽。其中「谷關」溫泉地區風景秀麗、歷史悠遠，日治時期獲選台灣八大景之一，因泉源發現於日本明治時代，故又稱明治溫泉。如今漫步於明治溫泉老街，石階步道鑲嵌著紅白相間的日式燈籠、繪馬和許願鐘，濃濃日式風讓人宛如置身於日本。走過老街則可來到谷關吊橋，遠眺山林溫泉之美，感受大自然的悠然舒暢。觀旅局指出，台中好湯不只在谷關，來到臨近台中都會區的大坑及烏日溫泉區，還可順遊大坑登山步道、望高寮夜景公園，日間欣賞遼闊的景觀、入夜飽覽璀璨的夜景。此外，也歡迎各地遊客到訪東勢溫泉區，除了騎乘單車體驗全國第一條由廢棄鐵道改建而成的東豐自行車綠廊，還可至后里馬場購買雙馬套票，持票可入園參觀百年馬廄及駿馬、觀賞馬戲團表演和租借自行車，騎鐵馬、看馬戲一日滿足。觀旅局呼籲，泡湯應選擇領有合法溫泉標章場域和旅宿業，才能泡得安心又健康。觀旅局也提醒，今年花毯節即將於12月1日結束，展期倒數最後4天，請各地民眾把握機會來台中賞花海、泡好湯！時逢冷氣團來襲，也別忘了攜帶衣物以備保暖，在享受山城風光的同時，也能舒適愉快的度過每一刻。