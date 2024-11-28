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大谷翔平本季轉戰道奇後，雖然遭遇前翻譯水原一平詐欺案影響，但隨著事件逐漸平息，大谷翔平在本季也完成單季「50轟、50盜」的壯舉，並順利拿下生涯第3座年度MVP。在今根據美媒《The Athletic》指出，「大谷翔平已經向聯邦法官提出訴求，要求水原一平歸還價值32.5萬美元（約合1000萬新台幣）的球員卡。」根據《The Athletic》記者Noah Furtado與Evan Drellich聯合報導中透露，「水原一平的詐欺案已經在本週二舉行聽證會，水原一平至2024年1月至3月，盜用大谷翔平的財產，在eBey與Whatnot上購買球員卡並打算轉售，大谷翔平想要拿回這些東西，並向法官透露這些物品是用他的錢去購買的，當局已經扣押水原一平所有球員卡。」大谷翔平在給法官的信中說道，「當水原一平被查緝時，他身上有大量帶有他形象與簽名的球員卡，這些球員卡被他擁有是錯誤的，我希望他歸還它們。」據《The Athletic》透露，「水原一平的案子原本將於12月20日定案，但在週三聽證會結束後，將推遲至明年1月24日，法庭在聽證會上，確定已經扣押有關大谷翔平的球員卡。」此外水原一平被告後，也承認詐騙大谷翔平1700萬美元（約合5.5億新台幣）。