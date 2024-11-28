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自新冠疫情趨緩後，免疫負債現象產生，各種病毒捲土重來，根據衛福部疾管署統計，今年起至11月，流感重症人數已破千例，不但超過去年全年累計人數，甚至比新冠疫情前還要高。接下來進入秋冬季節，聖誕節、跨年、春節等活動不斷，聚會活動轉向室內，保持室內空氣品質是防疫關鍵，但許多商辦、百貨大樓為密閉式空間，恐成為病毒傳播溫床！現在只要透過小小的UVC LED晶片，就能大幅度的改善空氣品質，長庚醫院實驗也證明，透過台塑集團旗下子公司福機裝公司的UVC LED照射病毒，確認可大幅降低病毒效價。這個小小晶片的UVC LED技術來自2014年諾貝爾物理學獎得主赤崎 勇教授與天野 浩教授，可以直接破壞病菌的DNA及RNA，讓病菌失去活性，透過UVC LED這顆長寬不到0.5公分的小晶片，NKFG福機裝成功找出密閉空間的除菌及空氣循環的解套方法，將空調設備打造成大型空氣除菌機，並已於多間百貨商場、美食街、影廳、米其林三星餐廳、醫療院所、公家機關、建案與商辦進行裝設；更協助許多公私立單位取得北市室內空品認證場所「金級」認證，創造500CFU/m3室內空氣品質新標準，將室內空氣轉變成如同太陽照射過的戶外新鮮空氣。今年福機裝更攜手中原大學及路易莎咖啡，於店內裝設空調除菌模組，三方將空氣品質管理視為社會責任的一環，同時落實在環境空間積極提升空氣品質，創造校園環境新的衛生標準。除了空氣除菌模組外，UVC LED水除菌解決方案可應用於多樣化場域，在不影響水溫的情況下透過物理除菌，無化學殘留物，快速去除水中病菌。除了長效節能，更省去傳統化學藥劑的處理成本，減少環境汙染。福機裝公司積極進行技術引進與自主研發，成功打造出具有獨家技術優勢的UVC LED晶片解決方案，推出多項專業級UVC LED除菌模組，小至燈條、大至空調；廣至空氣、深至水源，以及物體表面皆可運用。在後疫情時代，衛生安全對於企業來說不再是選擇，而是標準配備。在環保、節能減碳等未來趨勢下，UVC LED絕對有一席之地。提早導入UVCLED技術，不僅可以守護消費者與員工的健康保障，更能提升環境免疫力，進一步強化品牌形象。