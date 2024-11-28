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台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處處長張應當長期性騷女下屬，受害者隱忍多年，終於在張應當為新遷辦公室大肆裝潢、加裝隔音設備時發生破窗效應，該案原有5女證實受害，經議員揭發後再增1人，中市府今宣布將張應當記大過免職，但部分公務機關主管猶如土皇帝的僚氣猶在，市府不排除還有黑數，呼籲被害人勇敢站出來。台中市政府為了接下來多條捷運將動工，報請行政院將原本的捷運工程處等單位升格為捷運局，63歲的張應當擁有交通、財金雙碩士學歷，歴任省住都處捷運工程處技士、內政部營建署道路組道路交通規劃隊技士、內政部營建署中區工程處副工程司、台中市政府交通局技正、停管處長，經驗豐富資歴完整，前程看好。一名曾被張應當熊抱、吹氣，說「我看到妳真的會癢」的女員工，驚見裝修中的處長新辦公室不僅加裝氣密窗，門口也淨空無人辦公，亦即一旦關起門來，外面完全不知裡面發生什麼事，嚇得無法再上班，9月初由家人陪同到警局報案。由於「不要單獨進處長室」早在女員工之間傳開，事件爆發後產生破窗效應，陸續有多女證實，自己也被張應當吃過豆腐，甚至有前女性主管揭發，自己不願配合張應當「約會換開會」，最後黯然離職、還對自我工作能力產生懷疑，臨去前越級向交通局長葉昭甫吐苦水，卻被當做「另有高就」漠視。整個案件調查從9月9日收到第一起申訴案後，被害人一個個冒出來。該案成為市府女員工的熱議話題，然而市府高層直到10月底討論新設捷運局主管人事案時，才知張應當因被下屬投訴性平法「正在請長假」。包含女律師在內的三人調查小組，反覆接受被害人陳述及加害人答辯，調查時間也不斷拉長，加上有被害人被交通局內部試探和解意願，懷疑案件將被搓掉，向民進黨議員黃守達等人陳情，公門權勢性騷事件本月4日赤裸裸搬上檯面，5日市長盧秀燕出面滅火，強調自己是六都唯一女市長，對性平更堅持、性騷絕對零容忍，宣布張應當即日起停職。台中市議會總質詢明天召開前夕，市府今（28）日突然發布張應當案的調查結果，由重大獎懲案件審議委員會召集人、秘書長黃崇典率領、性騷擾事件申訴處理委員會主席、江俊良、交通局長葉昭甫、人事處長沈德蘭、勞工局長林淑媛、法制局長李善植一字排開，宣布張應當2大過免職、退休金飛了還依修正後的《性騷法》罰款30萬元。市府表示，該案因有5名受害者，依法調查時間可延至3個月內，5名受害者調查工作已經告一段落，第6位還是持續調查中，但張應當的行為已對政府信譽造成嚴重損害，因此於26日發布懲處令，也呼籲在職場有類似際遇的女性員工，能勇敢站出來。交通局長葉昭甫表示，交通局除了暢通性平的通報機制，未來在工作場所有監視器不足的部分，也會加強設置。