冷空氣本週南下，今（28）日清晨達到「大陸冷氣團」等級，中央氣象署針對7縣市發布「低溫特報」，預報員官欣平表示，明（29）日清晨、週六（11/30）清晨都還有一波低溫，北台灣只有10度左右，冷氣團週六白天減弱，下週二（12/3）東北季風影響，降雨範圍將會增加。
7縣市低溫特報 苗栗以北防10度低溫
隨著冷氣團籠罩，氣象署發布最新「低溫特報」範圍，提醒「新北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭」夜晚至清晨容易有10度以下氣溫發生的機率，明後兩天清晨尤其要注意。
今晚至明晨非常冷 冷氣團週末才減弱
官欣平指出，今晚至明天清晨，明晚至週六清晨，這兩個時段的冷空氣搭配「輻射冷卻」，氣溫降至最低，苗栗以北普遍都在12度以下，近山區、空曠地區則是10度以下；白天高溫部分，北部和東半部整天低於20度，中南部在22度左右。
週六白天，氣溫會慢慢回升，北台灣白天高溫來到21至22度，下週一清晨，北部低溫雖然回到15至16度，但體感還是偏涼，中南部也差不多，但要額外注意「日夜溫差」，南台灣白天氣溫來到26度以上，早晚溫差可能破10度。
好天氣持續到週日 下週雨神又來了
近期降雨部分，官欣平說明，本波冷氣團偏乾冷，週日之前雨勢都不明顯，只有在花東有零星降雨，東半部雲量偏多，大致上全台降雨機率都偏低。
較明顯的變化出現在下週一下半天，東北季風慢慢南下，基隆北海岸、大台北山區率先出現降雨，下週二水氣稍微增加，迎風面北部、東半部都可能有些降雨，西半部和離島影響不大。
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隨著冷氣團籠罩，氣象署發布最新「低溫特報」範圍，提醒「新北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭」夜晚至清晨容易有10度以下氣溫發生的機率，明後兩天清晨尤其要注意。
今晚至明晨非常冷 冷氣團週末才減弱
官欣平指出，今晚至明天清晨，明晚至週六清晨，這兩個時段的冷空氣搭配「輻射冷卻」，氣溫降至最低，苗栗以北普遍都在12度以下，近山區、空曠地區則是10度以下；白天高溫部分，北部和東半部整天低於20度，中南部在22度左右。
週六白天，氣溫會慢慢回升，北台灣白天高溫來到21至22度，下週一清晨，北部低溫雖然回到15至16度，但體感還是偏涼，中南部也差不多，但要額外注意「日夜溫差」，南台灣白天氣溫來到26度以上，早晚溫差可能破10度。
好天氣持續到週日 下週雨神又來了
近期降雨部分，官欣平說明，本波冷氣團偏乾冷，週日之前雨勢都不明顯，只有在花東有零星降雨，東半部雲量偏多，大致上全台降雨機率都偏低。
較明顯的變化出現在下週一下半天，東北季風慢慢南下，基隆北海岸、大台北山區率先出現降雨，下週二水氣稍微增加，迎風面北部、東半部都可能有些降雨，西半部和離島影響不大。