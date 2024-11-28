我是廣告 請繼續往下閱讀

「川普關稅2.0」雜音影響台股，台積電今（28）日早盤股價跌破千元大關，最低一度滑落至992元位置，跌出千金股，不過截至上午11時，台積電又再度重回千金股行列，不過仍於1000元平盤附近上下震盪。美國總統當選人川普即將於明年二度入主白宮，除了將提高關稅措施外，原先的半導體補助政策也可能出現變化。「川普關稅2.0」政策引發市場擔憂，恐波及包括台灣在內的主要對美出口國，外界關注對台積電營運是否造成影響。美股27日主要指數收低，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.65美元，跌幅1.44%，收在181.19美元。台北股市今日開高走低，盤中電子股集體跌落，權王台積電跌破千元關卡，最低一度來到992元，拖累指數跳水下挫逾200點。午盤指數跌幅收斂，約跌百點以內，台積電則於千元平盤附近遊走。若台積電最終跌出千金股行列，台股將僅剩14千金，包括信驊、大立光、緯穎、力旺、世芯-KY、祥碩、旭隼、創意、嘉澤、弘塑、聯發科、川湖、健策、穎崴。