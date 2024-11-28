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日籍道奇球星大谷翔平的前貼身翻譯水原一平，涉嫌從大谷的銀行帳戶非法挪用1659萬美元（約5.4億新台幣），儘管他已認罪，但今又傳出原本該在10月底宣判量刑的此案，因水原一平個人問題，目前確定又要延後到2025年1月24日，這是此案第二度延期。水原一平被指控從2021年11月至2024年3月間，為了償還非法體育賭博的損失，從大谷翔平的銀行帳戶非法挪用約1659萬美元，並將資金匯入賭博組織。水原一平已6月出庭時承認詐欺等罪名，並與聯邦檢察機關達成司法協議。此案原定要在10月25日宣判量刑，但水原的辯護團隊卻以無法及時完成量刑所需的賭博成癮診斷報告為由，要求延後量刑宣布，改至12月20日，但隨著時間逐漸靠近，其辯護律師又再度提出申請，再度要求延期改至2025年1月24日。據《讀賣新聞》報導，其辯護律師27日向美國法院提交案的文件中顯示，被告水原過去2個月內一直與一位心理學專家會面，討論他賭博成癮問題，以便提交量刑所需的報告，但最後一次面談在24日，水源因健康因素未能參加，導致報告書無法在原定日期前完成，因此被告律師請求宣判日期延後至明年1月，以便完成所有必要手續。