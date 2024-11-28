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台積電昨（27）日公告，由於發行限制員工權利新股，影響流通在外股數變化，原定第二季每股現金股利4元，下修至3.99963706元，不到4元。台積電第二季每股純益為新台幣9.56元，董事會在8月13日核准每股現金股利4元，除息交易日為12月12日，預計於2025年1月9日發放。不過台積電昨日台積電今天公告，第二季每股現金股利調整為3.99963706元，主要是董事會決議股利分派至配息基準日12月18日間，發行限制員工權利新股，影響流通在外股數變化。台積電第三季合併營收約新台幣7596億9000萬元，稅後純益約新台幣3252億6000萬元，每股盈餘為新台幣12.54元，超過市場預期的11.2元；此外，第三季毛利率為57.8%，也優於市場預估的53.5%到55.5%。與去年同期相較，台積電今年第三季營收增加了39%，稅後純益與每股盈餘皆增加了54.2%。與前一季相較，第三季營收增加了12.8%，稅後純益則增加了31.2%。若以美元計算，台積電第三季營收為235億美元，較去年同期增加了36%，較前一季增加了12.9%。3奈米製程出貨佔台積電公司第三季晶圓銷售金額的20%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的32%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的69%。