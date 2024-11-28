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未來搭台鐵若已付款未取票，可以不用再臨櫃換票！台鐵公司今（28）日指出，將在12/2推出全新的換票服務，旅客可以直接在官網上辦理，直接變更車次或票種，不用再臨櫃，提高旅客購換票的便利性。台鐵公司表示，旅客原本換票須臨櫃，但為了持續優化旅客服務，自12/2早上9時起推出全新線上換票服務，針對已付款但尚未取票的訂單，旅客可以在官網上辦理，選擇變更車次或票種，滿足臨時行程調整需求。台鐵公司表示，線上換票服務雖僅適用於官網，不過，旅客若在「台鐵e訂通」App訂票並完成線上付款，仍可以透過訂票代碼到官網辦理線上換票。此外，台鐵公司表示，換票付款僅限使用原訂單相同卡號的信用卡，若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付，因虛擬卡號限制，換票後金額更動會無法扣款，不適用新的換票服務，旅客購票選擇支付方式需特別留意。