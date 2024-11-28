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▲竹財輝之助外型相當帥氣，過去曾飽受不孕症之苦。（圖／竹財輝之助IG）

▲竹財輝之助（左）和藤真美穗（右）在2014年結婚，6年前才成功生下女兒。（圖／藤真美穗IG）

▲竹財輝之助曾靠BL網路劇《情色小說家》在亞洲地區走紅。（圖／竹財輝之助IG）

憑藉FOD網路劇《情色小說家》走紅亞洲的日劇男神竹財輝之助，近期自爆有不孕問題，曾和太太藤真美穗接受長達3年時間的治療，最後才成功生下1女。竹財輝之助大方分享自身經驗，表示他通過檢查發現自己精子活動力太差，只好透過人工受孕的方式讓老婆懷孕；比起肉體上的痛苦，竹財輝之助坦言其實自尊心更受傷，直白發言掀起粉絲討論。目前44歲的竹財輝之助和同為演員、大他2歲的藤真美穗在2014年結婚，兩人都很喜歡小孩因此積極備孕，但結婚1年後一直沒有好消息傳出，兩人還以為是年紀問題，到醫院檢查。後來才知道，是竹財輝之助的精子質量不佳，很難自然受孕成功；因此他跟太太開始為期3年的不孕症治療，提升精子活動力後再以人工方式讓妻子懷孕。竹財輝之助在節目上透露，這段時間確實很難熬，花了大量時間、金錢，藤真美穗才懷上女兒。被問到自己有沒有肉體上的痛苦時，竹財輝之助表示其實他面臨的，更多是心理上的折磨，例如很難跟人家開口自己有不孕問題，非常傷自尊心，每次要做精子檢查時，也都要到小房間默默處理，其實很羞恥感，「應該很多男人都會不太喜歡這樣的情況」。不過比起自己的感觸，竹財輝之助認為太太才是更加辛苦的一方，不僅心理難熬還要定期打排卵針、調節作息飲食等等，其實藤真美穗的壓力也很大。所幸治療3年後太太成功懷孕，讓兩人都放下心中大石，目前女兒已經6歲了，一家三口日子過得非常幸福美滿。看到竹財輝之助願意自揭傷疤，詳細分享治療不孕的心境，也讓不少日本男性有感而發，紛紛留言：「他分享的很真誠，看來對這個議題有深入了解」、「不孕確實是件很難過的事，謝謝你願意分享」、「希望所有男人都不要覺得羞恥，加油」、「竹財輝之助不僅長得帥，也非常有深度呢，看得出來很愛老婆」。