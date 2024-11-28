我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普的招牌舞步「搓澡舞」近幾周以來，掀起一股模仿熱潮，不少體育明星紛紛在進球得分或贏得比賽時模仿起川普雙手握拳並扭腰擺臀的得意動作，甚至連在紐約服飾店內的假人擺設，也跳起了川普舞。綜合外媒報導，川普舞(Trump Dance)是川普在競選時，在台上伴隨著「YMCA」輕快旋律跳的「搓澡舞」，可看到川普雙手左右定點搖擺，高度絕對不抬過胸，甚至還有歐美的川普鐵粉推出「搓澡舞」教學，詳細介紹跳法，首先要鼓掌進場，接著環顧四週後用手指指向一方，再來槌五下後開始搓澡，且一定要擺出川普撅嘴和陶醉的表情，頭也要跟著旋律擺動。在川普當選後，搓澡舞讓許多運動員爭相效仿，NFL舊金山49人邊鋒波薩（Nick Bosa）是忠實的MAGA鐵粉，在月中的比賽後直接在場上跳起舞來；就連英國高球選手赫爾（Charley Hull）也在佛州舉行的安尼卡女子高球賽（The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican）過程中大跳川普舞。有趣的是，這股風潮也席捲到美國服飾店，位於紐約的知名服飾店，店內擺設的展示窗，可看到兩件羽絨外套掛在半身型的假人模特兒展示架上，盡情手舞足蹈，只見兩件羽絨外套做起搓澡舞的動作，其中一個假人動作較大，另一個動作較小，逗趣畫面引來許多民眾圍觀拍照。