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力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢，自爆曾做過職棒簽賭生意，結果遭網友罵翻，陳之漢解釋，當年還沒有運動彩券。不過球評石明謹說，簽賭當然不是什麼大罪，人偶爾會因為貪念而迷失，但是當組頭，不管你是大頭小頭，都不要出來丟人現眼。石明謹說，運彩跟簽賭不同有五點不同，包括運彩理論上不會倒莊，有準備金，有政府監管；簽賭組頭跑路是常態，贏錢包準追著你跑，輸錢可能找不到人。運彩不會拿槍強迫球員打假球，輸贏各憑本事與運氣；簽賭組頭會用盡各種不法手段贏你的錢，你根本就是被詐賭而不自知。此外，運彩不管輸贏，都有一部分金額會拿來做公益跟發展運動，發行商賺了錢，也是依法納稅，依法養活旗下員工；簽賭組頭贏錢，往往拿去花天酒地吸毒養流氓小弟，對社會造成危害，還不用繳稅。還有，運彩只要你手上沒錢，輸完了也沒辦法再賭；簽賭會叫你空頭下注，逼簽本票暴力討債，讓你傾家蕩產。有些人看比賽買張彩券，會對觀賽更有興致與熱情；有些人做了組頭之後，會變成不看球，腦袋還裝草的大肌肌。