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美國昨（27）日公布10月通膨數據，雖然符合預期，但被聯準會視為利率政策主要依據的核心消費者物價指數卻創下今年四月以來的新高，市場認為降通膨的目標沒有太大進展，拖累美股四大指數全數走低。台北股市今（28）天開盤走高，上漲45.67點、來到22380.45點，不過隨後在電子股下跌之下，台積電跌破千元關卡，拖累指數重挫逾200點，不過隨後在台積電站回千元關卡，指數也一度回到平盤附近，午盤下跌47.15點或0.21%，來到22287.63點。大盤開高走低，中小型股也同步開高走低，櫃買指數開盤也同步上揚，櫃買指數開盤上漲0.04點、來到255.44點，最低一度來到250.46點，午盤下跌2.74點或1.07%，來到252.66點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：神達、金寶、高鋒、富喬、泰金寶-DR；午盤個股成交量排行榜前五名：台積電、神達、鴻海、高鋒、聯鈞。權值股走勢分歧，權王台積電以1005元開出、上漲5元，不過隨後在賣單調節下，股價失守千元，最低一度來到992元，不過有投資人趁機撿便宜，推升股價再度站回千元，午盤來到平盤價1000元。鴻海則是開高走低，今日以196元開出、下跌0.5元，隨後立即翻紅走高，最高來到199元，不過隨後跟著台積電一同走低，最低一度來到193元，午盤則是下跌1.5元或0.76%，來到195元。聯發科以1260元開出、上漲10元，隨後翻黑下跌10元、來到1240元，午盤持續在今日最低價1240元。