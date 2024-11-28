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台灣隊首度摘下世界棒球賽金牌，為棒球史上寫下全新紀錄，讓全台灣民眾都相當感動，但是網紅館長陳之漢，卻在直播中自爆，年輕時曾做過「球版」當地下簽賭組頭，引發各界痛批，今（28）日上午，台北市民進黨議員簡舒培，親自到北檢按鈴控告館長，涉及賭博、詐欺以及組織犯罪條例等罪，要檢方好好調查偵辦。簡舒培在受訪時表示，館長不只對台灣隊潑冷水，批政治人物公然蹭台灣隊等語，還在直播中自爆過去曾經幫職棒簽賭，更把擔任組頭這件事拿出來說嘴，讓台灣人非常憤怒。因為台灣民眾非常喜歡棒球，也把棒球當成國球運動，但在1996年至2019年間，因為黑道介入脅迫選手打假球，不只暴力威脅職棒選手，成績也被造假，現在12強勇奪冠軍，讓台灣棒球在世界發光，館長卻拿自己擔任過組頭的往事酸棒球，讓人憤怒。簡舒培更提到，前陣子引退的職棒選手周思齊，在引退影片中，坦言在職業生涯裡，曾面對簽賭和黑道威脅，感受到很大壓力，更多次被押到旅館，擔心自己能否平安回到球場，簡舒培說，對一個球員的職業生涯最深刻的印象，竟然是被黑道威脅打假球的恐慌，現在卻被館長拿來說嘴，還說在過去涉入簽賭時，如果打了全壘打，擔心自己是不是要落跑，簡舒培怒轟「非常惡質、非常惡劣」。因此簡舒培今日到台北地檢署，針對館長自承曾經是球版以及涉入職幫簽賭的非法行為，依刑法賭博罪、詐欺罪以及組織犯罪條例等罪嫌，按鈴控告，要求檢察官調查釐清，把不法之徒依法究辦，以正視聽。