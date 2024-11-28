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金州勇士當家球星Stephen Curry日前因前膝關節疼痛在場上無法用完全實力征戰比賽，今主帥Steve Kerr透露，「在接受核磁共振檢測後為陰性，Curry膝蓋的肌腱有發炎反應，將會缺席今日交手奧克拉荷馬雷霆的比賽，預計周日的比賽就能歸隊。」主帥Steve Kerr說：「Curry過去一週都處於不舒服的狀態，今晚讓他休息一日，是為了能夠讓他以百分百的狀態迎接客場之旅，球團在經過考量後，預計在週日的比賽就能復出。」勇士將在接下來客場比賽中，迎戰鳳凰城太陽與丹佛金塊，談到即將迎來客場之旅，主帥Kerr表示，「球隊近期陷入2連敗，但我知道球隊依舊在正軌上，讓Curry選擇在今天休息是正常調度，因為接下來將迎戰強敵太陽與金塊。」值得一提，勇士前鋒Jonathan Kuminga日前因生病缺席2場賽事，主帥Kerr透露，「Kuminga將在今交手雷霆迎來復出，並將以先發身份出戰。」本季Kuminga出賽15場，場均貢獻13.3分、4.3籃板與1.9助攻，投籃命中率為44.5％，三分命中率為30.6％。