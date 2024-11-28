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美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將與億萬富豪馬斯克（Elon Musk），一同領導川普重返白宮後的新部門－「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE），誓言打擊腐敗官僚體系，大量縮減不必要開支。他26日在社群平台上，表達對拜登政府卸任前加速發放晶片補貼的不滿，不但稱其為「浪費」，還揚言將檢視每一筆合約。綜合《政客》（POLITICO）等外媒報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近日接受採訪時表示，拜登政府將在卸任前，把《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）中的500億美元（約1.5兆新台幣）補貼儘快發放完畢，並強調是按照原定時間表，與下任川普政府是否會收回補貼無關。美國商務部在大選後宣布，5家公司獲得逾160億美元（約5200億新台幣）的最終補助，包括台積電、格羅方德（GlobalFoundries） 、火箭實驗室（Rocket Lab）、貝宜系統（BAE Systems）和英特爾。據雷蒙多的說法，拜登政府希望在離開時能付清幾乎所有的錢。對此，拉瑪斯瓦米26日晚間在X平台上，轉發雷蒙多受訪的內容，打下：「這是非常不合適的，他們趕在權力交接之前加速支出。」在另一則貼文裡，拉瑪斯瓦米並指出，政府效率部將檢視《晶片與科學法案》，以及拜登政府另一項支出計畫《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）在最後關頭推出的每一份合約，還建議監察長對這些支出進行徹底審查。