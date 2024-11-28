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▲現在500元鈔票上的主角，就是「南王國小少棒隊」的球員，他們在民國87年至88年間，連續兩年稱霸世界少棒冠軍。（圖/國史館提供）

▲前統一獅球員林志祥是現在500元鈔票上的主角之一，對於500元如果改印中華隊，他表示「雖然有點難過但是值得！」（圖／記者葉政勳攝）

▲鈔票改版不是不可行，畢竟目前的版本也已經使用快24年之久，不過其印刷成本也是相當昂貴，粗估高達6.6億元。（圖/記者張嘉哲攝）

世界棒球12強賽中華隊奪下冠軍，不僅網路上有人提議將500元鈔票圖像改為12強中華隊形象，也傳出總統賴清德有意支持，甚至媒體人黃暐瀚也說：「目前使用的500元版本也已經用24年，支持全面換成國際冠軍的中華隊印在500元上」！然而如果要將500元的鈔票改印成中華隊，至少大家也要知道現在500元上的那群人到底是誰才行！，紀錄片導演曾文珍更曾以南王國小故事拍了紀錄片《冠軍之後》，後來89年12月時，這群南王國小少棒隊的小朋友們便成為新版500元鈔票的主角群，然而歷史總會過去，新的歷史新頁在這次12強賽被中華隊寫下，現在500元版本上的本尊、同時也是當年在少棒隊擔任捕手的林志祥就接受《東森新聞》採訪表示，對於500元鈔票圖案是否真的會更換，，相信很快就會有結果，到時候會向民眾報告相關決定。」事實上，要改版鈔票其實並不是不行，，明年就會滿25年，，最終決定最終還是交給相關部會去評估考量囉！