世界棒球12強賽中華隊奪下冠軍，不僅網路上有人提議將500元鈔票圖像改為12強中華隊形象，也傳出總統賴清德有意支持，甚至媒體人黃暐瀚也說：「目前使用的500元版本也已經用24年，支持全面換成國際冠軍的中華隊印在500元上」！那麼現在500元鈔票那群人到底是誰？在鈔票上的「現任本人」又怎麼看待這件事？改印中華隊是否可能成真？《NOWnews》本篇文章一次全部整理給民眾一文看懂。
500元鈔票現任主角是誰？真實身分起底「當年台灣之光」
然而如果要將500元的鈔票改印成中華隊，至少大家也要知道現在500元上的那群人到底是誰才行！根據記載，現在500元版本上那群小朋友，其實是台東「南王國小少棒隊」的球員，這間國小是一所全校師生僅百餘人的迷你小學，但經過教練陸永茂嚴格訓練，球隊成績優異，是許多國內外賽事常勝軍。
他們不僅拿下民國87年全國軟硬式少棒賽冠軍，更在民國87年、88年代表台灣隊遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續兩年稱霸世界少棒冠軍，紀錄片導演曾文珍更曾以南王國小故事拍了紀錄片《冠軍之後》，後來89年12月時，這群南王國小少棒隊的小朋友們便成為新版500元鈔票的主角群，而大家現在看到的500元上的照片，就是他們於民國87年於花蓮德興棒球場參加由民生報主辦關懷盃少棒賽奪得冠軍後，球員歡呼拋帽的慶祝畫面。
500元鈔票若要改印中華隊？現任本尊心聲全說了
然而歷史總會過去，新的歷史新頁在這次12強賽被中華隊寫下，現在500元版本上的本尊、同時也是當年在少棒隊擔任捕手的林志祥就接受《東森新聞》採訪表示，雖然會有點難過，但這次中華隊奪冠確實贏的很漂亮。
林志祥說：「如果真的要換，我覺得很值得，因為他們寫下自己的時代，而且台灣隊長陳傑憲也是他的前隊友，自己也與有榮焉。」
500元鈔票改印中華隊有望？央行、行政院長回應一次看
對於500元鈔票圖案是否真的會更換，央行也出面回應：「若有相關意見將審慎評估，並適時依相關規定，報行政院核定」；行政院長卓榮泰則說：「無論是什麼樣適宜的方法，現在都還可以討論，目前還沒有定案，相信很快就會有結果，到時候會向民眾報告相關決定。」
事實上，要改版鈔票其實並不是不行，畢竟這版鈔票也已經使用24年之久，明年就會滿25年，但要付出的印刷成本也非常大，以當年500元面額發行數2億張來看，印製成本就高達6.6億元，外界也有聲音表示發行限量紀念鈔票或者紀念幣或許更為可行，倒不如把換鈔票版本的經費拿去支持棒球選手，最終決定最終還是交給相關部會去評估考量囉！
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然而如果要將500元的鈔票改印成中華隊，至少大家也要知道現在500元上的那群人到底是誰才行！根據記載，現在500元版本上那群小朋友，其實是台東「南王國小少棒隊」的球員，這間國小是一所全校師生僅百餘人的迷你小學，但經過教練陸永茂嚴格訓練，球隊成績優異，是許多國內外賽事常勝軍。
他們不僅拿下民國87年全國軟硬式少棒賽冠軍，更在民國87年、88年代表台灣隊遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續兩年稱霸世界少棒冠軍，紀錄片導演曾文珍更曾以南王國小故事拍了紀錄片《冠軍之後》，後來89年12月時，這群南王國小少棒隊的小朋友們便成為新版500元鈔票的主角群，而大家現在看到的500元上的照片，就是他們於民國87年於花蓮德興棒球場參加由民生報主辦關懷盃少棒賽奪得冠軍後，球員歡呼拋帽的慶祝畫面。
500元鈔票若要改印中華隊？現任本尊心聲全說了
然而歷史總會過去，新的歷史新頁在這次12強賽被中華隊寫下，現在500元版本上的本尊、同時也是當年在少棒隊擔任捕手的林志祥就接受《東森新聞》採訪表示，雖然會有點難過，但這次中華隊奪冠確實贏的很漂亮。
林志祥說：「如果真的要換，我覺得很值得，因為他們寫下自己的時代，而且台灣隊長陳傑憲也是他的前隊友，自己也與有榮焉。」
500元鈔票改印中華隊有望？央行、行政院長回應一次看
對於500元鈔票圖案是否真的會更換，央行也出面回應：「若有相關意見將審慎評估，並適時依相關規定，報行政院核定」；行政院長卓榮泰則說：「無論是什麼樣適宜的方法，現在都還可以討論，目前還沒有定案，相信很快就會有結果，到時候會向民眾報告相關決定。」
事實上，要改版鈔票其實並不是不行，畢竟這版鈔票也已經使用24年之久，明年就會滿25年，但要付出的印刷成本也非常大，以當年500元面額發行數2億張來看，印製成本就高達6.6億元，外界也有聲音表示發行限量紀念鈔票或者紀念幣或許更為可行，倒不如把換鈔票版本的經費拿去支持棒球選手，最終決定最終還是交給相關部會去評估考量囉！
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