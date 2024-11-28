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▲《綜藝玩很大》曬出一張小鬼站在平交道旁凝視遠方的照片，還配文寫下：「鬼小隊長，生日快樂，永保青春的你，有想我們嗎？」。（圖／《綜藝玩很大》臉書）

▲每年小鬼生日粉絲們都會在祂生前最後一次更新的IG貼文下傳遞祝福、表達思念。（圖／aes_alien IG）

藝人小鬼（黃鴻升）於2020年猝逝，享年36歲，當年消息一曝光後轟動娛樂圈內外，圈內藝人好友、粉絲們紛紛淚崩哀弔。4年過去，影迷們依然懷念小鬼在鏡頭前活躍的身影，今（28）日是祂的41歲冥誕，祂生前所主持的綜藝節目《綜藝玩很大》也在12點一到曬出未公開的照片，貼文公開不過半天就吸引超過1萬點讚，無數粉絲前去留言緬懷「鬼小隊長」。節目《綜藝玩很大》最初由吳宗憲、林柏昇（KID）、小鬼、3人主持，小鬼在節目中擔任「黑隊隊長」帶領來賓遊戲，親切幽默的模樣也圈粉無數，雖然祂已逝4年，但活潑主持的模樣依然烙印在粉絲的心中。今天也是小鬼的41歲冥誕， 28日一到節目組就在臉書上曬出一張他站在平交道旁凝視遠方的照片，配文寫下：「鬼小隊長，生日快樂，永保青春的你，有想我們嗎？」細心的節目組還特地標注了小鬼的帳號，並且使用三顆不同顏色的愛心象徵節目的三支小隊，特意為祂留下空缺。貼文曝光後不到12小時就吸引超過萬人按讚，圈內好友林柏昇、謝坤達、魏如昀、黃鐙輝、房思瑜也全都來按讚、留言，《綜藝玩很大》還將這則紀念貼文置頂，暖心舉動看哭所有粉絲。不只臉書湧入大批粉絲紀念，小鬼的個人IG也被粉絲的祝福灌爆，雖然祂的最新貼文永遠停留在2020年9月13日，狀態也已改成「懷念」，但每年的這個時候粉絲們都會在此貼文中傳遞祝福、表達思念：「鬼哥生日快樂！另一個星球的你一定要好好的」、「今天天氣很好，陽光很溫暖，就像鬼哥一樣一直溫暖著我們」、「生日快樂鬼哥，依舊想你的一天，好想念你的笑聲」、「小鬼哥生日快樂，怎麼又一年過去了」、「想你的心依然在，我永遠的偶像生日快樂！」