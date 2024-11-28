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大馬暴雨造成水位上升，原本岸邊有一排船屋，但疑似因為風力和大水過猛，船屋突然被大水沖走，差點被沖到南海，直到數小時後店家老闆才成功把船屋找回來，過程被目擊者全都錄。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，昨（27）日馬來西亞下暴雨，位於哥打峇魯丹江河畔的船屋在下午三點半時飄走，根據目擊者描述，現場先是傳出巨大聲響，然後餐廳廚房就開始移動。由於廚房和船屋其他部分是相連的，整個船屋餐廳一起被湍急河水帶走。附近一艘小船的駕駛人見狀，連忙詢問船屋上是否有人，不過無人回應。船屋餐廳業者法拉沙麗娜晚上7點左右發布影片表示，經過數小時的尋找，總算找回船屋，但有多處毀損。她還說前天（26日）晚上船屋才遭河畔倒塌的老樹砸到屋頂，導致船身下沉，她和丈夫也因此徹夜難眠，怎料現在又出事情，夫妻倆相當無奈。從影片中可看到船屋有多處破損，老闆娘說：「感謝各位關心我們，也為我們祈禱。船屋是找回來了，但是大雨還沒停下，未來我們會堅強面對的。」法拉沙麗娜透露，船屋餐廳是她和先生打拼生意的重要資產，價格約為120萬令吉（約為新台幣878萬元）。