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洛杉磯道奇成功以5年1.82億美元簽下2屆塞揚強投Blake Snell，組成宇宙級先發輪值，美國媒體《洛杉磯時報》指出，這一切都要歸功於「大谷翔平為球隊帶來的改變」，大谷去年休賽季以10年7億美元創紀錄合約加盟道奇，其中有高達6.8億美元為延遲支付，這使他的年薪僅200萬美元，大幅增加了球隊的資金彈性，並減少奢侈稅的支出。《洛杉磯時報》專欄作家Dylan Hernandez分析，大谷獨特「二刀流」改變了道奇，不論是延後支付合約還是其個人魅力吸引巨額收入，都為道奇創造前所未有的財務靈活性，大谷與日本企業的大量合作，使道奇每年獲得超過100億日圓的額外收入。報導也提到，大谷節省下的資金已簽下許多明星球員，包含和Tyler Glasnow達成5年1.35億美元的延長合約協議，與山本由伸簽下12年3.25億美元合約，以及Teoscar Hernandez的1年2350萬美元短約，再加上近期成功網羅的Snell。《洛杉磯時報》認為，大谷的影響力不僅限於現有的收購策略，道奇目前在自由球員市場上佔據優勢，還可能繼續爭取超級重砲Juan Soto和日本「令和怪物」佐佐木朗希的加入，進一步彰顯「道奇黃金世代」的到來。