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洛杉磯快艇今在客場出戰華盛頓巫師，靠著陣中明星控衛James Harden全場轟進7記三分球，狂轟43分與送出7助攻的表現，帶領球隊以121:96賞給巫師13連敗，本場也是Harden在轉戰快艇後首度單場拿下40+，也是生涯第100次單場攻進至少40分的比賽。此戰Harden火力全開，在首節就砍進23分帶領球隊單節打出37:26的攻勢，上半場打完15投11中、三分球7投5中，外帶5助攻拿下31分，並在三節打完就提前打卡下班，其中本場是Harden生涯第12次在上半場就至少砍進30+的比賽，在聯盟中僅次於Stephen Curry與Damian Lillard（兩人皆為15次）。來到下半場快艇不給巫師反撲的機會，在第三節打出27:25的攻勢，末節則是打出33:27的攻勢，終場就以121:96大勝巫師，巫師則是在開季打出2勝、2敗戰績後，苦吞近期的13連敗，目前戰績排名東區墊底。據NBA官方統計，這是Harden生涯第100次單場砍進40+的比賽，排名NBA歷史第4，前3名分別為Wilt Chamberlain（271次）、Michael Jordan（173次）與Kobe Bryant（122次）。但在本場Harden也創下一項不名譽的紀錄，生涯失誤次數來到4007次，超越Jason Kidd排名歷史第6。