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台中市公捷處長張應當多年來持續性騷擾女下屬，台中市政府今天開鍘將他免職，勇敢吹哨的Ｅ小姐，從一開始「只希望處長早點從辦公室消失」，到後來形成破窗效應，和其他受害人一起從惶恐蛻變為自信，她不僅代表被害人們向張應當喊話，希望他出面道歉，也盼中市府重視職場性騷問題，別讓類似事件再發生。台中市政府交通局公共運輸與捷運工程處長張應當，遭指控多年來性騷女員工，不但熊抱被害人、摳手心、摸手臂，還多次表示「看到你我真的會癢」，第一位站出來的E小姐，每次要送公文進處長室就感到害怕，就算盡量快閃，還是免不了被摸一把，即使如此她還是選擇繼續隱忍，直到發現裝潢中的處長室，未來可能讓更多人呼救無門，嚇得不敢去上班，才在家人陪同下向警方報案。隨著被害人不斷增加，她們才知處長不僅對小員工伸鹹豬手，連女主管都逃不掉，不僅因此黯然離職，甚至心靈受創自信大崩壞、對自己工作能力產生懷疑。受害者們在調查期間不時互相聯絡，因擔心性騷案被大事化小，才轉向市議員黃守達投訴。黃守達透露，性騷案除了E女有正式報案，其他都是調查期間陸續被挖出來，剛開始接觸E小姐時，她單純希望「處長趕快退休、別繼續在公部門性騷其他人」，隨著被害人陸續證實受害事實，這群姊姊妹妹們不僅交換經驗與資訊，也積極與律師互動，了解保護自己的方法，獨自恐慌的被害者一起取暖，蛻變成團結力量大的吹哨者。E小姐今（28）日得知市府處置結果，代表其他「姊妹」們發聲，感謝黃守達的幫忙，以及市府長官跟局長的幫助，讓她們的申訴可以被重視。她表示未來還有官司要打，也能預測張應當將提起行政救濟，她們除了希望張應當向幾位被害者道歉，也盼市府日後重視，別讓類似案件再發生，至於自己和幾位受害者，「我相信應該會越來越好吧」！