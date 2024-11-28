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自稱朱元璋第19代傳人的北市前里長朱雪璋，因設局「深海閻王」王毓霖遭判6年定讞，目前還在服刑，遭李姓姊弟指控，和其胞弟朱雪瓏涉嫌聯手侵占母親500逾萬遺產，兩人被依詐欺罪起訴，士林地院一審判決朱雪璋、朱雪瓏兩人無罪，今（28）日，高等法院撤銷原判決，朱雪璋被判1年徒刑，並沒收侵占遺產179餘萬，可上訴，胞弟朱雪瓏則被依偽造文書罪，5月徒刑得易科罰金。一審被判決無罪的朱雪璋，當時聽到判決還不斷感謝法官，今因腳踝受傷，改坐輪椅出庭，聽到被判刑一年時，朱雪璋沒有太大反應。本案緣於朱雪璋在母親去世前，發現李姓姊弟與母親互動緊密，赫然發現對方竟是同母異父的手足。且朱母於2020年2月27日去世時，留下500多萬遺產，朱雪璋為霸佔母親遺產，2020年3月18日，到大安區戶政事務所申請戶籍謄本影本，又恰未申報遺產稅額等，與李姓手足互生矛盾，並向胞弟說自己可以負責跟李姓手足溝通、處理母親遺產後事。朱雪瓏因此將已填妥自己年籍資料、母親遺產明細資料的遺產稅申報書、繼承系統表等資料交給朱雪璋，朱雪璋再將遺產稅申報書、繼承系統表填繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，向財政部台北國稅局申報遺產稅。朱雪璋取得不實遺產稅免稅證明書後，隨即告知朱雪瓏已可領取母親名下帳戶遺產，並將不實遺產稅免稅證明書交給朱雪瓏，委託他去提領。朱雪瓏雖因證明書上繼承人竟無李姓姊弟而覺有異，但朱雪璋告知願負責告訴人李姓姊弟應繼遺產妥善處理。朱雪瓏取出508萬5724元遺產，扣除生前醫療、看護、生後喪葬等費用支出共169萬96元，加計中國信託商業銀行退回的溢繳信用卡款項6419元後，將所餘遺產的四分之三、268萬8616元交給朱雪璋，朱雪璋旋即存入前妻名下帳戶。後因國稅局告知李姓姊弟遺產稅務「已經辦畢」，姊弟倆才驚覺不妙，控朱雪璋兄弟犯使公務員登載不實文書、詐欺取財等罪。