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國民黨日前揭露「海科館館長陳素芬霸凌事件」，今（28）日再爆新料。桃園市議員凌濤揭露海科館內部關鍵資料顯示，員工受害狀況達兩位數、約10位，霸凌影響的約有4至5位，看心理諮商約有2至3位，中風的有1位，直呼海科館已經成為沒辦法生存下去的工作場域，成為公務人員非常痛苦的煉獄，要求行政院長卓榮泰內閣限期交出罷凌及標案調查報告。國民黨副發言人康晉瑜表直指，35天過去了，一個調查報告都沒有，請問教育部長鄭英耀的心裡是否覺得真理正義是可以用拖、用瞞、用騙的？也請問教育部次長葉丙成是不是受到了什麼樣壓力，導致明明承諾一個禮拜內要交調查報告至今交不出來？康晉瑜指出，卓榮泰的教育部「無實話」，新聞稿前後矛盾，35天都是謊言。10月23日，國民黨揭露「海科館霸凌事件」，教育部無報告、無懲處。11月21日，國民黨再爆海科館追殺吹哨者、標案問題，教育部稱調查進行中。11月27日會交出調查報告。但11月27日，賴清德政府稱「將陳素芬館長調任教育部非主管職務」，仍稱調查進行中，完全避重就輕。康晉瑜強調，教育部不僅騙，還「無信用」，質疑葉丙成過去在台大是為人尊敬的教授，當了官員之後，是受到什麼樣的高層壓力？鄭英耀說尊重外部調查團隊，令人納悶難道鄭英耀不急嗎？交給外部調查團隊就雙手一攤，不追蹤進度嗎？他並指出，霸凌案件這麼多，官官相護讓很多真相沒辦法公開，再次證明國會調查權、多一股監督的力量是非常重要的。凌濤進一步公布海科館內部關鍵的資料顯示，依據受害狀況，霸凌影響的約有4至5位，看心理諮商約有2至3位，中風的有1位，加上上次嚴重的案例，總共將近兩位數、約10位，海科館正式的員工約60位，就有10位被霸凌，比例高達17%，海科館已經成為沒辦法生存下去的工作場域，成為公務人員非常痛苦的煉獄，比地獄還不如。凌濤質疑，為什麼行政院不敢公布這份資料？因為真相太殘忍、太恐怖、太驚悚，報告顯示陳素芬職場霸凌情況，包括經常於內部會議咆哮、情緒失控；利用職權威脅恐嚇不准休假、受訓、出國；無法心平氣和討論事情，對錯不分看心情飆罵；錯誤政策卻要員工處理等。凌濤質疑，教育部背後到底是誰能夠有這麼大的能力掩蓋這份關鍵的調查報告？難道因為陳素芬是民進黨中央秘書長林右昌的嫡系子弟兵？一路受到林右昌的扶持？教育部擔心這份調查報告太過於驚悚而傷到民進黨秘書長林右昌？凌濤進一步追查發現，鄭英耀與林右昌有一個共同點，就是他們曾同時任職於新境界文教基金會，也就是民進黨的智庫，因此，令人高度質疑，陳素芬比謝宜容還大牌？不用出面、不用錄影道歉、不用開記者會，沒有調查報告，霸凌的事實被掩蓋？比謝宜容還更誇張、更囂張。難道就因為她的老闆就是現任執政黨秘書長林右昌？這難道不是一個官官相護？民進黨持續包庇的狀況，恐讓綠營的權貴到最後變成霸凌者的產地。