《鏡週刊》27日報導指出，民眾黨主席柯文哲曾親封立院黨團辦公室主任陳智菡為「比特犬」，並交由她執行「千萬計劃」做政論節目宣傳。對此，陳智菡質疑，誰會當面跟一個人說「我封你為比特犬」？讓她直呼報導實在太白癡、太智障。
陳智菡今（28）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，《鏡週刊》的那篇報導錯誤百出，報導內容根本不是事實，說她有拿到千萬預算下政論節目，根本沒有這件事，同一篇報導還稱柯文哲封她為比特犬，「我想請問一下大家，你會當面叫一個人說『我封你為比特犬』嗎？這是什麼邏輯啊？到底多智障可以寫出這種文字？」
陳智菡問同台來賓黃暐瀚，「暐瀚哥，你會當面封人家說『我封你為比特犬出去咬』這種話嗎？就很白癡」，陳智菡說，柯文哲說的是，外面有很多「比特犬」，一直在亂咬他們黨，所以黨內要有因應，發言人當然要出去對戰，「所以比特犬就不在講本黨的人，而且從邏輯上來判斷，你根本不可能當面叫一個人說『我封你為欽差大臣比特犬』吧？這到底是什麼樣智障的報導？」
陳智菡也還原會議當下，該場核心會議柯文哲並沒有直接的說「比特犬是誰」，但在某些會議的確會說外面這麼多負面、不實的攻擊，這些人好像是比特犬等，「這些話我老實說，我不能百分之百還原說是不是柯文哲直接說『誰誰誰是比特犬』，但是確實在內部會議當中，確實有人提到這樣的名詞，可是這樣的名詞確實不是在講我。」
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陳智菡問同台來賓黃暐瀚，「暐瀚哥，你會當面封人家說『我封你為比特犬出去咬』這種話嗎？就很白癡」，陳智菡說，柯文哲說的是，外面有很多「比特犬」，一直在亂咬他們黨，所以黨內要有因應，發言人當然要出去對戰，「所以比特犬就不在講本黨的人，而且從邏輯上來判斷，你根本不可能當面叫一個人說『我封你為欽差大臣比特犬』吧？這到底是什麼樣智障的報導？」
陳智菡也還原會議當下，該場核心會議柯文哲並沒有直接的說「比特犬是誰」，但在某些會議的確會說外面這麼多負面、不實的攻擊，這些人好像是比特犬等，「這些話我老實說，我不能百分之百還原說是不是柯文哲直接說『誰誰誰是比特犬』，但是確實在內部會議當中，確實有人提到這樣的名詞，可是這樣的名詞確實不是在講我。」