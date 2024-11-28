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▲峮峮今日中午曬出與三眼怪的照片，並附上小小的愛心符號思念小鬼。（圖／峮峮IG）

▲小鬼生前很愛收藏三眼怪系列公仔，照片中的這尊公仔如今被鬼鬼接手。（圖／小鬼IG）

男星小鬼（黃鴻升）過去既是歌手，也是演員、主持人，有大批粉絲喜愛。但小鬼在2020年9月16日驟逝，今（28）日是小鬼的41歲冥誕，不僅《綜藝玩很大》PO出照片弔念他，女友峮峮也以低調方式表達對小鬼的思念。峮峮PO出自己與小鬼生前最愛的「三眼怪」公仔合照，並附上愛心符號，顯然難忘與小鬼相處的時刻，讓不少粉絲看了都忍不住紅了眼眶。峮峮與小鬼的戀情在小鬼過世後才曝光，當時她一身黑衣憔悴現身，到靈堂送小鬼最後一程，堅強身影讓不少粉絲看哭。今日是小鬼的生日，如果小鬼還在的話，如今也已41歲了；峮峮沒有煽情的寫文章緬懷小鬼，只是默默在IG限時動態貼出一張與三眼怪的合照，附上愛心符號，表達對小鬼的思念之情，因為三眼怪公仔是小鬼生前最愛的收藏之一。當時小鬼過世後，家人曾整理他的遺物及眾多收藏品，分送給親友或義賣、捐贈出去，其中大尊的三眼怪公仔被鬼鬼（吳映潔）接手，她和小鬼情同兄妹，當時也曾拍下公仔照片，喊話在天堂的小鬼，「我會好好保護它，也會好好保護自己」。小鬼曾主持過多年的節目《綜藝玩很大》，今日也在臉書發文，貼出小鬼的照片寫道：「鬼小隊長，生日快樂，永保青春的你，有想我們嗎？」貼文曝光後，火速湧入上萬網友留言緬懷小鬼，「鬼哥，生日快樂」、「真的非常想你」、「鬼哥，希望你一切都好」、「4年了，還是很想你」、「生日快樂，願你在另一個世界依舊開開心心」。回顧小鬼與峮峮的戀情，當時兩人偷偷交往，雖然有被媒體拍到照片，但小鬼為了保護戀情和峮峮並未公開認愛。小鬼過世後峮峮也心碎發文，透露小鬼曾對她說：「我們不要結婚好嗎？」因為小鬼擔心自己的疾病會連累到峮峮，他告訴峮峮：「如果未來我怎麼了，妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人」，小鬼的貼心讓峮峮崩潰，難過的說：「可是黃鴻升我只想要你…人生，真的太難太難了⋯」小鬼離世後峮峮也一直單身至今，她曾和小鬼的好友KID到月老廟抽籤，解籤內容是：「她心裡最愛的那個人，離開了。」峮峮只是微笑看著籤詩、眼眶泛淚，KID則希望她早日走出傷痛，有人陪伴：「妳現在不要去管這件事情，就好好地把它收好，放在妳的心中，去找下一個佳偶」。可是顯然這份天人永隔的痛苦，無法這麼輕易釋懷，大家只能祝福峮峮往後日子都能幸福順遂。