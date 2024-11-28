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世界棒球12強日本外野手辰己涼介，先前放話「輸台灣要改當投手」，事後和中華隊投手江國豪趣味互動引起台日球迷關注，前天辰己涼介出席日職頒獎典禮三度變裝引發熱議，今天金手套頒獎典禮，辰己涼介搞怪無極限，穿著金片西裝，還全臉塗金閃亮登場。辰己涼介把日職頒獎典禮當作變裝派對，先是扮成日本武士上台領獎，隨後換成漫畫《終末女武神》內的角色「開膛手傑克」，第三套再換成「幕府將軍」，而且每一套他都能解釋出選擇此角色的原因，讓一旁的隊友和球迷們都笑翻。今天金手套獎頒獎典禮，第四度獲獎的辰己涼介身著金色亮片西裝，臉部和頭髮也都仔細塗成金色，成為全場最大「亮點」，日媒開玩笑說他有「異常存在感」，或直接在新聞標題寫上「衝擊」二字，頒獎典禮台上也被拍到身後的球員看著他憋笑。不過其實辰己涼介是日職頂級球星，今年以158支安打拿下洋聯安打王，此外還有7支全壘打、58打點、20次盜壘成功，打擊率2成93，並包辦外野金手套及洋聯最佳9人。