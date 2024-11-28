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力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢，自爆曾做過職棒簽賭生意，結果遭網友罵翻，但陳之漢認為，他10年前就講過，且總統賴清德、前總統蔡英文，與中職會長、立委蔡其昌都知道此事。資深媒體人黃智賢批，陳之漢就是曾毀掉職棒的人，承認自己職棒簽賭，還沾沾自喜。黃智賢說，職棒簽賭，摧毀台灣棒球，毀了多少棒球明星，且陳之漢不只是簽賭，是莊家、組頭，如果陳之漢這次是簽賭，但是是重押日本贏，難怪這次全台為棒球狂喜，陳之漢那麼不爽，臉那麼臭陰陽怪氣。黃智賢說，所以，對陳之漢來說，有錢能使鬼推磨是對的。政客收商人幾千萬「做工商」是正當的。職棒簽賭還賺水錢，叫做共同的記憶。滿口髒話謊話的，是這種人。敗壞台灣的，是這種人。摧毀人心的，是這種人。黃智賢也說，藍綠都有蹭陳之漢的人。跟他連結的政客，當然跟他心靈契合。但民眾黨主席柯文哲、立院黨團總召黃國昌，卻是同一種人，拖累台灣的人。