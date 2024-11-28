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外界關注美國總統當選人川普放話加徵關稅，對台灣經濟成長率恐有影響，對此，主計總處主計長陳淑姿今（28）日表示，初步評估川普關稅影響可能到2026年才會顯現，屆時將進行預估，影響層面還需待觀察。此外提到今（2024）年第4季經濟成長率如8月預測1.12%，全年經濟成長率為4.1%，高於預測3.9%。國民黨立委賴士葆、林德福在立法院財政委員會提出川普政策對台灣產業的衝擊，若川普對墨西哥加徵25%關稅，恐影響到當地設有生產基地的台灣企業，尤其是伺服器及高科技供應練公司。對此，陳淑姿表示，川普的高關稅政策對我國經濟影響將在2026年逐步顯現，具體效果仍需待後續觀察。雖然高關稅政策可能帶來部分不利影響，但也可能對某些領域產生正面效應，屬於利空跟利多交織的情況。至於今年的經濟表現，陳淑姿表示，主計總處8月預測今年經濟成長率為3.9%、明年成長3.26%，按照目前預估今年前3季5.18%，若第4季成長維持8月預測的1.12%，全年經濟成長率為4.1%，高於8月預測的3.9%。另物價部分，則是受到颱風影響，今年消費者物價指數（CPI）預計維持在2.17%到2.19%，漲幅則需待進一步觀察。