NBA費城76人目前深陷困境，雖然擁有看似全聯盟最具天賦的陣容，但球隊的表現卻不理想，無論進攻還是防守都雜亂無章，今(28)日再度以115：122不敵火箭，戰績僅3勝14敗，持續下探。
儘管76人陣中擁有 Joel Embiid、Tyrese Maxey 和 Paul George 三位明星球員，以及年度最佳新秀的有力競爭者Jared McCain，但整體表現卻像一隻「紙老虎」，其他角色球員的表現完全無法與核心球員匹配。
根據美國媒體報導，面對目前的困境，76人必須迅速行動，通過交易引進外援來拯救這個賽季。球隊擁有過於昂貴且才華橫溢的陣容，無法輕易放棄本賽季，尤其是不能再浪費 Embiid 的巔峰時期。
76人夢想的交易目標：Dorian Finney-Smith
在交易市場上，76人已經將目標鎖定在布魯克林籃網的前鋒 Dorian Finney-Smith 身上。Finney-Smith 是聯盟中最受歡迎的角色球員之一，擁有出色的防守能力和穩定的三分球投射能力。本賽季，他的三分球命中率達到41%，創下個人職業生涯新高。
然而，76人可能需要與洛杉磯湖人隊展開激烈的競爭。據湖人內部人士 Anthony Irwin 透露，湖人自上賽季以來就對 Finney-Smith 展現濃厚興趣，並計劃在交易市場上積極爭取他的加盟。
布魯克林籃網目前正處於重建期，願意釋放老將以換取未來的資產。這為76人提供了機會，但同時也意味著湖人有可能憑藉自身的資源搶先出手。
76人與湖人的競爭
76人擁有足夠的薪資空間和選秀權資本來完成這筆交易，但湖人同樣具備競爭力。他們可以利用一批優秀的角色球員進行交易，來換取這位出色的老將前鋒。
Finney-Smith 的防守能力出色，且能涵蓋部位置，而他的三分球能力則能有效拉開空間。這樣的球員對於76人和湖人來說都是極為理想的補強選項。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國媒體報導，面對目前的困境，76人必須迅速行動，通過交易引進外援來拯救這個賽季。球隊擁有過於昂貴且才華橫溢的陣容，無法輕易放棄本賽季，尤其是不能再浪費 Embiid 的巔峰時期。
76人夢想的交易目標：Dorian Finney-Smith
在交易市場上，76人已經將目標鎖定在布魯克林籃網的前鋒 Dorian Finney-Smith 身上。Finney-Smith 是聯盟中最受歡迎的角色球員之一，擁有出色的防守能力和穩定的三分球投射能力。本賽季，他的三分球命中率達到41%，創下個人職業生涯新高。
然而，76人可能需要與洛杉磯湖人隊展開激烈的競爭。據湖人內部人士 Anthony Irwin 透露，湖人自上賽季以來就對 Finney-Smith 展現濃厚興趣，並計劃在交易市場上積極爭取他的加盟。
布魯克林籃網目前正處於重建期，願意釋放老將以換取未來的資產。這為76人提供了機會，但同時也意味著湖人有可能憑藉自身的資源搶先出手。
76人與湖人的競爭
76人擁有足夠的薪資空間和選秀權資本來完成這筆交易，但湖人同樣具備競爭力。他們可以利用一批優秀的角色球員進行交易，來換取這位出色的老將前鋒。
Finney-Smith 的防守能力出色，且能涵蓋部位置，而他的三分球能力則能有效拉開空間。這樣的球員對於76人和湖人來說都是極為理想的補強選項。