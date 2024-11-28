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▲籃網Dorian Finney-Smith 。（圖／美聯社／達志影像）

NBA費城76人目前深陷困境，雖然擁有看似全聯盟最具天賦的陣容，但球隊的表現卻不理想，無論進攻還是防守都雜亂無章，儘管76人陣中根據美國媒體報導，面對目前的困境，76人必須迅速行動，通過交易引進外援來拯救這個賽季。球隊擁有過於昂貴且才華橫溢的陣容，無法輕易放棄本賽季，尤其是不能再浪費 Embiid 的巔峰時期。在交易市場上，本賽季，他的三分球命中率達到41%，創下個人職業生涯新高。然而，76人可能需要與洛杉磯湖人隊展開激烈的競爭。布魯克林籃網目前正處於重建期，願意釋放老將以換取未來的資產。這為76人提供了機會，但同時也意味著湖人有可能憑藉自身的資源搶先出手。76人擁有足夠的薪資空間和選秀權資本來完成這筆交易，但湖人同樣具備競爭力。他們可以利用一批優秀的角色球員進行交易，來換取這位出色的老將前鋒。