冷氣團不只影響台灣，韓國境內多地也降下大雪，包括首爾、京畿道等都陸續發布大雪警報，積雪達成人膝蓋高度，146架國內外航班被迫取消，氣象專家賈新興表示，近期韓國、中國山東半島、遼東半島的極端低溫，主要都是東亞出現所謂的「阻塞高壓」，預估偏冷的情況還會維持3至4天，有規劃相關行程的民眾務必留意天氣動態。
韓國近兩天降下「百年大雪」，截至昨（27）日下午，統計首爾積雪達28.6公分，江原道平昌降雪量30.3公分，京畿道龍仁市積雪47.5公分，創下韓國117年氣象觀測史上，11月最高紀錄，大雪導致航空交通嚴重受阻，仁川國際機場近200架次航班延誤，146架國內外航班被迫取消。
賈新興說明，韓國的低溫和本週影響台灣的冷氣團屬於同一系統，不同的是，現在日本北海道以東的海面上出現「阻塞高壓」，阻塞高壓導致左右兩側的「低壓槽線」加深，而加深的位置，恰巧就在韓國、中國山東半島、遼東半島一帶，使得極端偏冷的現象發生，配合水氣移入，進而出現較大規模的降雪。
賈新興也指出，「阻塞高壓」的出現，推斷可能和「反聖嬰現象」也有關，這點需要持續研究；不過較能確定的是，「阻塞高壓」的影響可能還會持續個3至4天，預估週日（12/1）才會有所趨緩，讓韓國等地氣溫慢慢回升。
至於「阻塞高壓」對台灣的影響，賈新興提及，就是現在正影響我們的冷氣團，冷空氣這兩天已經往南衝到台灣，「阻塞高壓」會讓東亞極端偏冷，台灣也在範圍內，加上環境篇乾冷，清晨的「輻射冷卻」作用明顯，北台灣才會快速出現低於10度的氣溫。
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賈新興說明，韓國的低溫和本週影響台灣的冷氣團屬於同一系統，不同的是，現在日本北海道以東的海面上出現「阻塞高壓」，阻塞高壓導致左右兩側的「低壓槽線」加深，而加深的位置，恰巧就在韓國、中國山東半島、遼東半島一帶，使得極端偏冷的現象發生，配合水氣移入，進而出現較大規模的降雪。
賈新興也指出，「阻塞高壓」的出現，推斷可能和「反聖嬰現象」也有關，這點需要持續研究；不過較能確定的是，「阻塞高壓」的影響可能還會持續個3至4天，預估週日（12/1）才會有所趨緩，讓韓國等地氣溫慢慢回升。
至於「阻塞高壓」對台灣的影響，賈新興提及，就是現在正影響我們的冷氣團，冷空氣這兩天已經往南衝到台灣，「阻塞高壓」會讓東亞極端偏冷，台灣也在範圍內，加上環境篇乾冷，清晨的「輻射冷卻」作用明顯，北台灣才會快速出現低於10度的氣溫。