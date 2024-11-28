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▲韓國首爾積雪達28.6公分，創下韓國117年氣象觀測史上，11月最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲西北太平洋「阻塞高壓」（粉紅色範圍）的出現，讓其左右兩側的「低壓槽線」（藍綠色範圍）加深，導致極端氣候更容易發生。（圖／賈新興提供）

冷氣團不只影響台灣，韓國境內多地也降下大雪，包括首爾、京畿道等都陸續發布大雪警報，積雪達成人膝蓋高度，146架國內外航班被迫取消，氣象專家賈新興表示，，有規劃相關行程的民眾務必留意天氣動態。韓國近兩天降下「百年大雪」，截至昨（27）日下午，統計首爾積雪達28.6公分，江原道平昌降雪量30.3公分，京畿道龍仁市積雪47.5公分，賈新興說明，韓國的低溫和本週影響台灣的冷氣團屬於同一系統，不同的是，，而加深的位置，恰巧就在韓國、中國山東半島、遼東半島一帶，使得賈新興也指出，「阻塞高壓」的出現，推斷可能和「反聖嬰現象」也有關，這點需要持續研究；至於「阻塞高壓」對台灣的影響，賈新興提及，就是現在正影響我們的冷氣團，