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韓國近日迎來百年大雪，首爾、京畿道、江原道等諸多地區陸續發布大雪警報，甚至積雪創下117年的氣象觀測史以來，11月最高紀錄，大雪造成多地交通混亂，許多民眾開車被積雪困住，只能下來推車，空中航班也大停擺。根據韓聯社報導，截止至今早8時，首爾氣象站積雪達28.6公分，是首爾氣象站自1907年有觀測以來，僅次於1922年3月的31公分，與1969年2月並列歷史第三高，氣象觀測史上11月最高紀錄。報導提到，首都圈出現大範圍的積雪40公分以上情況，位於京畿道的龍仁市積雪更高達47.5公分，同樣位於京畿道的水原市和軍浦市也超過40公分。韓國氣象專家指出，隨著大雪持續，民眾應提高警覺，注意建物倒塌等災情，並預計今明兩天仍將持續降雪。此外，受到大雪影響，地面交通出現大打結，週三傍晚的交通尖峰時間，江原道還發生53輛車連環追撞的意外，造成10人受傷；空中交通也大亂，仁川機場200多架航班被取消，高雄小港機場飛仁川機場的班機，也因大雪被迫中斷起飛。由於道路積雪深厚，許多民眾的車輛被雪覆蓋，或是受困在道路上難以動彈，民眾只能頂著雪下車，努力推動車輛前行。