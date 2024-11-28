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藝人薔薔的父親林茂樹，6年前賣屋，卻遇上「騙屋詐貸」集團，主謀陳永謙（原名陳國帥）一審被判刑12年6個月，二審判決逆轉，陳永謙改判6年8個月，今（28）日高院更一審判決出爐，駁回上訴，維持一審原判決，主嫌陳永謙仍被判12年6個月刑期，但撤銷強制工作3年。看到這樣的判決，林茂樹和律師皆親自到庭聆判，對結果不滿意。林茂樹受訪時表示，非常不滿意今日的判決結果，認為是案件是「重重拿起，輕輕放下」，還說是政府太縱容台灣的詐騙集團，所以詐騙事件才會這麼多，林茂樹認為很多詐騙案件刑度都不重，所以才會不斷有詐騙集團出現。對於高院更一審的判決結果，律師黃泓勝也說判決結果是「差強人意」，因為本案從2017年開始便有人受害，直至2018年7月才有嫌犯遭到逮捕，期間陸陸續續有被害人，還有人被騙好幾千萬，損失慘重，而從2018年至2024年，歷經一、二審、最高法院，現在更一審判決還是幾乎維持跟一審一樣的判決，被害人的損失相較詐騙集團的獲利，是差強人意的結果，尤其還有不少被害人，用畢生積蓄買下一間房子，現在卻經歷長時間訴訟，最後房產被拍賣，連錢都沒有留下，讓人遺憾。本案緣於，2018年6月薔薔的父親林茂樹，在網路刊登出售大同區房產，被陳永謙為首的詐騙集團鎖定，謊稱以2000萬元購買。該集團成員支付200萬後，準備要過戶時，幸好有銀行行員提醒，林茂樹才驚覺遇上「騙屋詐貸」集團，及時阻止房產過戶，更發現該集團以相似手法，騙了其他25人，一狀告上法院，律師事務所還被砸恐嚇。一審認定，陳永謙早在2018年3月，已無力支付銀行貸款、購屋尾款，仍架設「525免頭款配屋網」刊登可免頭款申貸購屋，不法取得房屋所有權後，墊高買賣價金，向銀行詐取貸款，另又教唆公司業務員向屋主佯稱購屋自住，導致屋主備妥文件，誤以為假買主會真的匯入尾款，實則拖欠不支付，判陳永謙12年6個月徒刑，案經二審，法官認為陳永謙沒有詐欺、組織犯罪，依背信罪改判6年8月，林茂樹和律師再上訴最高法院，承審法官認為事適用法均有違誤，撤銷二審判決，發回更審。今更一審維持一審刑度，仍判陳永謙12年6月，可上訴。