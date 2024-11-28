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▲2021年出道的浪花男子擁有高人氣，左起為西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎。（圖／記者李政龍攝）

▲有等候多時的粉絲因為沒拍到大西流星（中）而爆哭。（圖／記者李政龍攝）

日本星達拓娛樂（前傑尼斯）旗下男團「浪花男子（なにわ男子）」即將在本週末於小巨蛋開唱，在今（28）日中午抵達台北松山機場，吸引近600名粉絲接機，還有人凌晨2點就來機場外排隊。7帥一現身就讓粉絲歡聲雷動，他們也十分親民，笑容滿面四處揮手打招呼，手指愛心、臉頰愛心以及團體舞蹈動作的「chukichuki」POSE都來者不拒。浪花男子寵粉停留了2分鐘才離去，但還是有粉絲因為沒有拍到最愛的成員而爆哭。浪花男子從6月開始展開巡迴演唱會「浪花男子 LIVE TOUR 2024 ‘＋Alpha’」，亞洲巡迴包含台灣、韓國、香港等地，這也是他們第一次海外開唱，第一站就獻給台灣，讓台灣粉絲都感到特別感動，這次抵台班機資訊也全公開，由主辦單位宣布並歡迎粉絲前往接機。粉絲為了迎接偶像，最早的還有凌晨2點就到松山機場外排隊、等待5點機場開門，將近10小時的等候，就是為了一睹浪花男子的風采。浪花男子在大廳停留大約2分鐘後離去，還有粉絲因為沒有拍到最愛的成員而落淚。浪花男子由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜組成，在2021年正式出道，是繼關西傑尼斯∞、Johnny's WEST之後，第三組從「關西小傑尼斯」出道的傑尼斯（現稱星達拓娛樂）團體，除了隊長大橋和也以外，其他成員都來自關西，而團體名稱中的「浪花」也是源自大阪的古稱。