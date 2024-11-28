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▲騰訊在官網最新預告，將從 2026 年 3 月 31 日晚上 10 點起，終止中國版的 eShop 商城銷售，免費的體驗版遊戲與軟體也無法下載，（圖／翻攝騰訊官網）

風靡全球的遊戲主機任天堂 Switch （Nintendo Switch） ，在中國市場由騰訊代理，不過近期騰訊突然在官網上宣布，從2026 年起，中國區將全面停止 Switch 與 eShop 的線上服務，這將讓中國Switch玩家無法連線，也無法下載數位版遊戲。據騰訊在官網最新預告，將從 2026 年 3 月 31 日晚上 10 點起，終止中國版的 eShop 商城銷售，免費的體驗版遊戲與軟體也無法下載，同年 5 月 15 日之後，將進一步終止「兌換碼」的兌換服務，並且當天所有相關網路服務也會一併停止。雖然 Switch 之後還會繼續在中國販售，卻將成為名副其實的主機，直接將時光倒退30年以上，讓 Switch 只能在現實中以家庭同樂的形式多人遊戲。同時，騰訊官方也強調，將會提供4款遊戲作為補償回饋，但是都已經無法連線了，遊玩樂趣直接減少8成以上，許多玩家也哀嘆「送了遊戲卻不能跟朋友連線」。