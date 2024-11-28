棒球12強賽事落幕，中華隊勇奪冠軍，創史上最佳成績，不過民進黨政策會執行長王義川日前曾說，不解為什麼要稱「中華隊」，不能稱「台灣隊」，看到大家稱中華隊就賭爛。對此，資深媒體人錢怡君認為，王義川的說法就是在獲取政治紅利，「如果你這麼厲害，我希望你趕快正名啊！」
錢怡君今（28）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，一般人不會因為稱中華隊或台灣隊就給人貼標籤，在她成長的年代，對她來說，中華隊就是國家隊，這有什麼好懷疑的？很自然就會講出中華隊，「我覺得大家不要被政客給誤導了」。
錢怡君坦言，其實自己私下也都說台灣隊，不過她在主持節目時，會刻意要求自己說中華隊，但不管哪一種說法，都會被攻擊，如果兩邊都不討好，她會跟隨自己的心，一般她會說台灣隊，可是正式名稱的的確確還是「中華隊」。
錢怡君說，不管是政客還是在網路上看到那些出征的人，「我根本認為這是假議題，或者根本就是陰謀，他就是在吵這個國族或是認同的爭議」，錢怡君舉例王義川，王公開說「看到那些轉播單位講中華隊就很賭X」，錢怡君認為，王義川就是在獲取政治紅利，「如果你這麼厲害，我希望你趕快正名啊！真的到奧運去正名，改了我們的國號、改了我們的憲法，我給你拍拍手，你做不到又一直在那邊罵這些轉播單位，你知道這些轉播的人他們很辛苦欸！」
錢怡君認為，這就是一種政治操作，「我覺得大家要分辨一下，如果要挑起中華隊、台灣對的人，我個人很直觀的認為，你就是在分裂台灣，把人貼標籤，大家要非常小心這些人的認知作戰，因為他在撕裂台灣、分裂台灣。」
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錢怡君坦言，其實自己私下也都說台灣隊，不過她在主持節目時，會刻意要求自己說中華隊，但不管哪一種說法，都會被攻擊，如果兩邊都不討好，她會跟隨自己的心，一般她會說台灣隊，可是正式名稱的的確確還是「中華隊」。
錢怡君說，不管是政客還是在網路上看到那些出征的人，「我根本認為這是假議題，或者根本就是陰謀，他就是在吵這個國族或是認同的爭議」，錢怡君舉例王義川，王公開說「看到那些轉播單位講中華隊就很賭X」，錢怡君認為，王義川就是在獲取政治紅利，「如果你這麼厲害，我希望你趕快正名啊！真的到奧運去正名，改了我們的國號、改了我們的憲法，我給你拍拍手，你做不到又一直在那邊罵這些轉播單位，你知道這些轉播的人他們很辛苦欸！」
錢怡君認為，這就是一種政治操作，「我覺得大家要分辨一下，如果要挑起中華隊、台灣對的人，我個人很直觀的認為，你就是在分裂台灣，把人貼標籤，大家要非常小心這些人的認知作戰，因為他在撕裂台灣、分裂台灣。」