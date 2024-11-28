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▲醫師指出，日夜溫差只要達到攝氏7度就會出現，且由於風向影響，不少地區空污嚴重也間接導致過敏加劇。（示意圖／取自pixabay）

時序來到11月底，進入12月後冷空氣將一波波南下侵襲台灣，診所、醫院也將迎來過敏、感冒的爆發期，過敏專科及兒科專科醫師王韋力提醒，，若有感冒症狀，務必戴口罩、儘速前往診所諮詢。王韋力指出，入夜後是過敏、感冒症狀纏身的最高峰，若本身已有感冒症狀，或睡覺長期有鼻塞困擾，建議，以免過平的睡姿導致鼻涕繼續逆流，若仍無法改善，還是要適時透過藥物協助。秋冬的轉換季節容易過敏、感冒、氣喘，；無論大人或小孩，早晚出門都還是建議要戴上口罩，避免冷空氣直接接觸鼻黏膜；在保暖上，白天氣溫回升時可脫下外套，但早晚穿搭衣物應更加保暖。王韋力說明，鼻塞、鼻涕倒流等症狀，無論是感冒或過敏都可能出現，民眾可仔細觀察狀況，並視情況就醫，，冬季病毒防不勝防，務必要特別留心。此外，王韋力建議，，且研究指出，濕度在60%以上，就會導致過敏好發，因此除濕機在秋冬也相當重要。