時序來到11月底，進入12月後冷空氣將一波波南下侵襲台灣，診所、醫院也將迎來過敏、感冒的爆發期，過敏專科及兒科專科醫師王韋力提醒，秋冬換季時，除了「日常保暖」是基本外，每天「注意溫差」、「攝足營養」、「養成運動習慣」都不可或缺，若有感冒症狀，務必戴口罩、儘速前往診所諮詢。
入夜是過敏感冒高峰 溫差最容易讓人鼻塞
王韋力指出，入夜後是過敏、感冒症狀纏身的最高峰，若本身已有感冒症狀，或睡覺長期有鼻塞困擾，建議睡覺前將「將鼻涕清出來」，或用「溫熱毛巾敷鼻子」緩和；睡覺時，將「枕頭墊高一點」，以免過平的睡姿導致鼻涕繼續逆流，若仍無法改善，還是要適時透過藥物協助。
秋冬的轉換季節容易過敏、感冒、氣喘，以過敏來說，日夜溫差只要達到攝氏7度就會出現，且由於風向影響，不少地區空污嚴重也間接導致過敏加劇；無論大人或小孩，早晚出門都還是建議要戴上口罩，避免冷空氣直接接觸鼻黏膜；在保暖上，白天氣溫回升時可脫下外套，但早晚穿搭衣物應更加保暖。
感冒、過敏怎麼分？專業醫師這樣說
王韋力說明，鼻塞、鼻涕倒流等症狀，無論是感冒或過敏都可能出現，但這些症狀如果只有在早晚較明顯，那過敏的機率就大。反之，若整天都出現鼻塞、鼻涕倒流，且顏色為黃綠色，「那就是感冒」。
民眾可仔細觀察狀況，並視情況就醫，近期包括流感、新冠、腺病毒、呼吸融合病毒、黴漿菌都仍有相關個案出現，冬季病毒防不勝防，務必要特別留心。
此外，王韋力建議，冬季除了注意氣溫外，外出的空污和室內環境影響也要重視，平時應把環境清潔乾淨，必要時使用吸塵器、空氣清淨機等家電輔助，且研究指出，濕度在60%以上，就會導致過敏好發，因此除濕機在秋冬也相當重要。
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王韋力指出，入夜後是過敏、感冒症狀纏身的最高峰，若本身已有感冒症狀，或睡覺長期有鼻塞困擾，建議睡覺前將「將鼻涕清出來」，或用「溫熱毛巾敷鼻子」緩和；睡覺時，將「枕頭墊高一點」，以免過平的睡姿導致鼻涕繼續逆流，若仍無法改善，還是要適時透過藥物協助。
秋冬的轉換季節容易過敏、感冒、氣喘，以過敏來說，日夜溫差只要達到攝氏7度就會出現，且由於風向影響，不少地區空污嚴重也間接導致過敏加劇；無論大人或小孩，早晚出門都還是建議要戴上口罩，避免冷空氣直接接觸鼻黏膜；在保暖上，白天氣溫回升時可脫下外套，但早晚穿搭衣物應更加保暖。
感冒、過敏怎麼分？專業醫師這樣說
王韋力說明，鼻塞、鼻涕倒流等症狀，無論是感冒或過敏都可能出現，但這些症狀如果只有在早晚較明顯，那過敏的機率就大。反之，若整天都出現鼻塞、鼻涕倒流，且顏色為黃綠色，「那就是感冒」。
民眾可仔細觀察狀況，並視情況就醫，近期包括流感、新冠、腺病毒、呼吸融合病毒、黴漿菌都仍有相關個案出現，冬季病毒防不勝防，務必要特別留心。
此外，王韋力建議，冬季除了注意氣溫外，外出的空污和室內環境影響也要重視，平時應把環境清潔乾淨，必要時使用吸塵器、空氣清淨機等家電輔助，且研究指出，濕度在60%以上，就會導致過敏好發，因此除濕機在秋冬也相當重要。