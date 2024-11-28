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▲李珠珢昨日轉發的限時動態中，有段舞蹈動作類似「炸裂陳子豪」（左）。（圖／李珠珢IG）

▲目前來台發展的李雅英，過去也待過起亞虎啦啦隊，算是李珠珢的學姐。（圖／記者朱永強拍攝）

▲李雅英到李珠珢貼文留言，李珠珢也親自回覆學姐，互動非常有愛。（圖／李珠珢IG）

以一支「三振舞」爆紅的韓國美女李珠珢11月初正式與經紀公司APEX結束合約，因此也退出韓職起亞虎啦啦隊行列。目前李珠珢下一步動向未明，但她昨（27）日突在IG限時動態分享自己過去跳應援舞的畫面，只見動作跟台灣中信兄弟的「炸裂陳子豪」舞蹈相似，被解讀有想念啦啦隊生活的含意，也可能是想更親近台灣，不排除是為來台鋪路。另外，在台灣發展的李雅英也到李珠珢IG留言，兩人的互動掀起粉絲討論。李珠珢離開啦啦隊後就鮮少再像過去那樣，經常發動態跟粉絲互動，但她昨日突一連轉發3個被標記的限時動態，是她在球場應援的片段。只見影片中李珠珢認真跳舞露出燦笑，動作還跟「炸裂陳子豪」應援舞蹈相似，不少人認為應該是李珠珢懷念在場上加油的日子了，也可能是怕粉絲忘記她，所以才轉發被標記的片段。先前李珠珢PO出自拍照時，也Hashtag自己的中文名字，讓台灣球迷猜測她是否在替來台發展鋪路；更令粉絲訝異的是，曾經也當過起亞虎啦啦隊的李雅英，還到李珠珢的貼文留言：「눈호강」，類似於眼球淨化、眼睛有善的意思，比喻李珠珢的美貌太令人賞心悅目；李珠珢見狀也親自回覆「學姐」：「앟ㅇ읗ㅎㅎㅎ」，發出驚嘆和笑聲，兩大美女互動超級可愛。許多粉絲也紛紛喊話：「雅英，快點挖阿珠一起來台灣吧」、「來台灣跟雅英當隊友吧」。日前李雅英受訪時也被問過關於李珠珢會不會來台的問題，雖然兩人認識，但李雅英說自己「不清楚」。韓媒報導則稱，20歲的李珠珢目前正在短暫休息階段，會趁這段時間考慮未來的發展，不排除離開韓國找工作，畢竟李珠珢現在IG自帶103萬粉絲，不管到哪想必都能成為全場焦點、流量密碼。