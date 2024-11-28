我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市交通局公共運輸與捷運工程處長張應當，涉嫌長期性騷擾女員工，市府今公布懲處結果，雖將張應當記大過免職，但盧秀燕身為六都唯一女性市長，此案處理過程已重創執政聲望。民進黨議員黃守達指出，他揭露本案後，盧秀燕才做出停職決定。該事件為市府內部的冰山一角，盧秀燕應向全體被害者道歉；交通局長葉昭甫身為本案主管機關首長，理當下台負責。台中市秘書長黃崇典今（28）日說明交通局公共運輸與捷運工程處長張應當涉嫌長期性騷擾女員工的調查結果，以四大原因宣布將張應當記兩大過免職，一是所涉情節屬權勢性騷擾、二是被害人數眾多（已有6人申訴）、三是騷擾期間長達數年（2021年至2024年10月）、四是性騷案嚴重威脅市府同仁工作士氣，張應當行為違抗政府重大政令、言行不檢，對所屬員工權勢性騷擾，致嚴重損害政府信譽及聲譽，市府必須展現嚴辦嚴懲的決心。他強調，「這是台中市政府針對公部門職場性騷擾行政懲處最重的一次」。民進黨議員黃守達則質疑此事僅是冰山一角，呼籲徹查市府內部是否還有被掩蓋的性騷案。黃守達表示，9月初性騷事件已立案，11月4日案件在議事堂被揭露，隔日盧市府才做出停職決定，再過了24天才宣布性騷擾確定成立，並公佈懲處結果。但盧市府並沒講清楚，張應當免職後，是否永不得再任用為公務員？風波過後能否重返公部門？這絕對是全體被害者最在意的事情。台中市長盧秀燕日前才拿下民調「好感度最高、仇恨值最低」的六都市長第一名。黃守達強調，本案還有許多在市府內部的被害者，因權勢、情面選擇沈默，目前站出來的只是冰山一角，盧市府應主動擴大調查，徹查是否有還被掩蓋的性騷擾、霸凌案件。黃守達認為，案發至今，張應當都沒有公開向被害者道歉，顯然毫無悔意，權勢性騷擾發生在台中市政府並持續多年，交通局長葉昭甫作為本案主管機關首長，理當下台負責，市長盧秀燕也應該為此向全體被害者道歉。該案件揭露時，國民黨台中市議員劉士州也透露，被害者親友曾以簡訊投訴，他肯定市府懲處作為，接獲申訴後立刻啟動調查，並未護短，懲處結果對被害者有所交代。台中市政府補充說明，張應當記兩大過免職後，即非台中市政府員工，無法申請退休金，但依法可向考試院的公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）及行政法院系統提起行政救濟。