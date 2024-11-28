我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明在新片《戴假髮的人》 中大膽突破，主動把頭髮全都剃掉、減重了15公斤。（圖／《戴假髮的人》 微博）

▲葉珂爭議不斷因此遭到中國民眾強烈抵制，最終迫於輿論壓力她選擇退出網路回歸素人。（圖／葉珂微博）

▲黃曉明在電影首映會中為女友葉珂向大眾道歉，甚至數度哽咽，強調「一定會處理好私事」。（圖／新浪娛樂微博）

中國男星黃曉明近來高調認愛網紅葉珂，不過女方高調的作風與頻頻失言卻給他引來了不小的爭議，日前黃曉明所主演的新片《戴假髮的人》還一度傳出遭到影迷抵制的聲浪，最終斥資上億的電影票房慘淡外，僅上映9天就宣布下架，雖然影迷們表示是劇情無趣，但更多民眾直言「不想出錢給葉珂買包」才拒絕貢獻票房。黃曉明在新片《戴假髮的人》 中為了更完美的詮釋角色，主動把頭髮全都剃掉，還為戲減重了15公斤，即使留下心悸、胃痛的後遺症依然甘之如飴，他表示所飾演的角色較為壓抑，想透過前後的反差，演繹出角色的突破，劇組也為此投入上億人民幣（約4.5億台幣）。沒想到電影上映後卻澈底「仆街」，首映當天票房僅200萬人民幣（約860萬台幣）一週過去也才410萬人民幣（1720萬台幣），這部成本過億的電影9天後就悄悄從影院下架。不少影迷批評《戴假髮的人》劇情零碎、意義不明、既無趣又沉悶，但更多觀眾則表示並不針對這部片，而是「不想出錢給葉珂買包」，才因此抵制黃曉明，寧願不看這部片都不想給他貢獻票房。葉珂與黃曉明的戀情曝光後，她昔日的爭議言論也全被起底，葉珂先是在直播中貶低黃曉明前妻Angelababy所代言的奢侈品牌、「戰地域」嫌棄北方人口音、指責伍百、陶喆、蔡依林等一眾歌手的音樂作品丟人猥瑣，後又被發現父母學歷造假、自創品牌抄襲等等，還會在社群平排上曬出豪車、名表、奢侈品包包，立「白富美」人設，行為相當高調，因此遭到中國民眾強烈抵制。葉珂迫於輿論壓力最終選擇退出網路回歸素人，黃曉明在日前的宣傳活動上還為葉珂鞠躬長達8秒，哽咽表示自己會處理好私事。