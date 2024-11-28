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▲王星越（左）和盧昱曉互搶生意。（圖／Netflix提供）

「古裝爆款製造機」于正擔任製作人的愛情喜劇《五福臨門》今（28）日公布首支前導預告，主演包括盧昱曉，王星越、倪虹潔、劉些寧、吳宣儀等人，因《墨雨雲間》爆紅的王星越，此次將和盧昱曉飾演的酈家「三娘子」從爭鋒相對到相愛相殺，不像劇中的霸氣形象，盧昱曉說王星越私下是很認真又貼心的人，王星越則說這次拍攝格外開心，每天都跟演員們湊在一起聊天，真的很像家人。該劇講述北宋仁宗年間，汴京物阜民豐，聲名遠播天下，洛陽富户酈娘子（倪虹潔 飾）一生最得意的事便是有五位如花似玉的千金，可惜大娘壽華（劉些寧 飾）青春守寡、無心再嫁；三娘康寧（盧昱曉 飾）性情潑悍，人送諢名胭脂虎；四娘好德（柯穎 飾）脾氣憨直、口無遮攔；五娘樂善（黃楊鈿甜 飾）嬌寵過甚、眼高於頂。女兒們皆因美貌才情聞名洛陽，婚事卻久難成就，成了酈娘子的心病，於是她立下豪言，要赴京為女兒另覓良緣，眾人興沖沖地趕到汴京，信心卻被現實擊得七零八落。唯一嫁到京城的二娘，由選秀節目出身的吳宣儀飾演，一改仙氣，首次挑戰「潑辣悍妻」的角色，無故給了娘家姐妹閉門羹，安身不易，酈家眾人只得齊心協力，重操舊業做起生意，慢慢物色德才兼備的好郎君，中途波折不斷、笑料頻出，譜寫了一齣熱鬧的北宋市井姻緣喜劇。其中因《墨雨雲間》爆紅的王星越，本次在劇中飾演京城有名的有錢地主柴安，王星越幽默形容柴安是「世界五百強企業的董事長」，是個非常有商業頭腦的創二代，其與因《雲之羽》上官淺一角爆紅的盧昱曉所飾演的酈家三娘子康寧，初識便結下深刻印象，爾後還因兩家經營對門酒樓互搶生意而互看不順眼，而展開一連串爭鋒相對、相愛相殺的浪漫故事。提到兩位首次合作搭檔的心情，盧昱曉表示王星越是個很認真，對戲很有想法，會顧及每個人情緒，讓現場充滿歡聲笑語的合作夥伴。王星越也分享本次演出群像劇的心情：「最大的感受就是熱鬧，每場戲演員都不少，大家經常會湊在一起聊天，現場歡聲笑語的特別開心！就連場景的佈置都很有煙火氣，真的給人一種置身市井人家的體驗感，很溫馨。」而即將於Netflix上和全球觀眾見面，王星越也表示：「很榮幸也很驕傲能夠與《五福臨門》一同走向海外，讓越來越多的人看到我們中國的古裝劇，瞭解源遠流長的傳統文化，這對於每一位參與創作的工作人員來說都是意義非凡的。」