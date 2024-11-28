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台灣虎航2023年8月中從興櫃轉創新板上市，2024年11月底改列上市，營運表現持續亮眼，創下成立10年來新高，引發市場關注。虎航董事長陳漢銘身為航空界最年輕的董座，運用豐沛創意，讓虎航真的裝上翅膀，業績一飛沖天。台灣虎航2014年9月26日開航，2017年華航集團購回新加坡虎航集團持有的10%股權，台灣虎航成為100%華航集團子公司。後台灣虎航於2019年12月於興櫃掛牌，更於2021年買下「Tigerair」品牌的所有權，成為全球唯一使用「Tigerair」品牌的航空公司。受惠疫後出國旅遊人數激增以及航點增加，虎航今（2024）年1月至9月累計營收達新台幣126.37億元，年增39.65%，已超越去（2023）年全年營收，前三季每股盈餘更來到5.52元。台灣虎航統計，公司主要客群年齡層落在20至49歲，且有超過半數旅客年齡層介20至39歲間，低成本航空的營運模式正迎合主力消費族群，或是小資族說走就走的自由行旅遊需求。台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉。從疫情期間，靈活運用客艙載貨應對大環境改變，或是推出全球首創的「虎大位tiger plus」，讓廉航也能有寬敞座位。彷彿對陳漢銘來說，生活處處都是商機，機上餐的鹽酥雞來自於開會時與同仁邊吃鹽酥雞邊腦力激盪，造就了虎航高空飄香台灣味；看到國人在富國島受騙，就立刻申請富國島航權；近期虎航更推出登機箱，指定時間內搭乘虎航，隨身或託運行李額度額外優享2公斤，據悉這些點子也都來自於團隊的點子王陳漢銘。陳漢銘是虎航最年輕的董座，儘管接任虎航後就面臨嚴峻的疫情困境，但他在風暴中鍛造出更強韌的虎航，運用創意跟務實打拚的精神帶領虎航團隊逆勢飛翔，過去談及拚獲利，他說「虧本的生意沒有人做，只是賺多和賺少，如果說連人潮都沒有看到，只想著獲利，其實在生意上並不是一個正確的走向」，如今虎航獲利屢創高，陳漢銘也強調，仍要以飛安為首要，持續穩健永續經營。「台灣虎航將持續超越自己，突破自我的下一個精彩，讓我們一起共同拭目以待。」