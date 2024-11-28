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▲網友刻意在林立（右）和彭政閔（左）的截圖上P上字幕。（圖／Threads）

中華隊在本屆世界棒球12強賽擊退強敵韓國、美國、日本等隊，最終拿下隊史首冠，其中出戰澳洲時，一群球員拿著情蒐表圍著教練彭政閔討論，被網友笑稱好像在點飲料，近日中華職棒會長蔡其昌接受節目「新聞面對面」時透露，這畫面背後的緣由。蔡其昌在節目上還原當下，「因為澳洲那一場頻頻換投手。換到我們根本來不及去看，乾脆就打擊教練恰恰拿單子來跟他（打者）講。」澳洲投手更換頻率快到中華隊打者來不及到球員休息室後面的小房間和情蒐小組討論。「我們情蒐除了給選手舊資料，當下在開始比賽的時候，他們同時所有的電腦在紀錄，投手剛剛投的是什麼球，他現在前三局的狀況，然後比對之前的資料，是不是就這樣，再給球員下達指令。」蔡其昌透露，若我們的打者被三振，情蒐小組會立刻剪出畫面，讓選手立即調整，避免再犯同樣的錯誤。蔡其昌表示，這次情蒐小組和外面數據公司合作，從過往3、5人的編制，擴大到20幾人的規模，除了有球員經驗的陳瑞昌、吳昇峰等人還有台大博士等專業人才，利用科技來運用大量數據，以統計學的概念，告訴選手會遇到的狀況。